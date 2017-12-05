Названы самые депрессивные регионы России
Депрессия — серьезное нарушение здоровья, отражающееся на качестве жизни. В настоящее время это психическое отклонение диагностировано у 300 миллионов человек по всему миру. По сравнению с 2005 годом, цифра выросла на 18%, но даже она сильно занижена: ранее американские медики установили, что две трети взрослых, страдающих депрессией, не обращаются за помощью к специалистам.
Российские специалисты из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского составили «депрессивную карту» России; статистику за 2016 год публикует RT.
Наибольшее число пациентов с симптомами депрессии было отмечено в Сибирском федеральном округе: 96,6 случаев на 100 тыс. человек. Второе и третье места занимают Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа, а завершает подборку Северный Кавказ с самым низким показателем — 34,9. В остальных федеральных округах заболеваемость депрессией ниже средней по России — 69,05 на 100 тыс. человек (кстати, за последние годы этот показатель упал: еще в 2012 он составлял 75,48).
Комментируя результаты исследования, руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени В.П.Сербского Борис Положий напоминает, что 90% неизлеченных депрессий могут заканчиваться самоубийством. По его мнению, в Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств могут объясняться недоступностью медицинской помощи. А в Южном и Центральном округах, по его словам, психиатрическая служба работает лучше, что позволяет своевременно выявлять заболевших депрессией и не допускать самоубийств.
Медики также считают, что в 60% случаев на развитие депрессии влияет плохая экология. Узнайте, какие регионы России загрязнены больше других.