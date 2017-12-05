  • Рекордно крупное нефтяное месторождение найдено в Китае
    Фото: Pixabay
  • Рекордно крупное нефтяное месторождение найдено в Китае
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Рекордно крупное нефтяное месторождение найдено в Китае

На западе Китая было открыто крупное нефтяное месторождение: 524 млн тонн доказанных запасов сырой нефти.
Анастасия Баринова
5 декабря 2017 в 17:57
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Китай занимает второе место в мире по объему запасов сырой нефти для чрезвычайных ситуаций и 13-е по объему доказанных запасов. К 2040 году страна, согласно прогнозам, станет самым крупным в мире потребителем природного газа, а по объему потребления нефти — более 12 000 баррелей в день — Китай уже сейчас занимает второе место в мире после США.

Разведка залежей ископаемого топлива является одной из важнейших задач: старые месторождения истощаются. Недавно об успехе в сфере добычи нефти сообщила компания China National Petroleum. После десяти лет поисков ее специалисты открыли в Джунгарском бассейне крупное месторождение нефти. Объем доказанных запасов составляет 524 млн тонн, а в общей сложности здесь, по оценкам, может находиться до 1,24 млрд тонн нефти-сырца.

На настоящий момент крупнейшим в стране остается месторождение Дацин, где на глубине от одного до четырех километров было разведано 5,7 млрд тонн сырой нефти и один триллион кубометров природного газа.

Узнайте о залежах нефти на Аляске.

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СМИ2
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