Рекордно крупное нефтяное месторождение найдено в Китае
Китай занимает второе место в мире по объему запасов сырой нефти для чрезвычайных ситуаций и 13-е по объему доказанных запасов. К 2040 году страна, согласно прогнозам, станет самым крупным в мире потребителем природного газа, а по объему потребления нефти — более 12 000 баррелей в день — Китай уже сейчас занимает второе место в мире после США.
Разведка залежей ископаемого топлива является одной из важнейших задач: старые месторождения истощаются. Недавно об успехе в сфере добычи нефти сообщила компания China National Petroleum. После десяти лет поисков ее специалисты открыли в Джунгарском бассейне крупное месторождение нефти. Объем доказанных запасов составляет 524 млн тонн, а в общей сложности здесь, по оценкам, может находиться до 1,24 млрд тонн нефти-сырца.
На настоящий момент крупнейшим в стране остается месторождение Дацин, где на глубине от одного до четырех километров было разведано 5,7 млрд тонн сырой нефти и один триллион кубометров природного газа.
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