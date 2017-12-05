  • Один из крупнейших алмазов продан за 6,5 млн долларов
    Фото: peacediamond.com
  • Один из крупнейших алмазов продан за 6,5 млн долларов
    Фото: peacediamond.com
  • Один из крупнейших алмазов продан за 6,5 млн долларов
    Фото: peacediamond.com
Жизнь планеты

Один из крупнейших алмазов продан за 6,5 млн долларов

4 декабря на аукционе в Нью-Йорке за 6,5 млн долларов был продан один из крупнейших в мире алмазов. Большая часть вырученных средств будет направлена на поддержку социальной сферы Сьерра-Леоне.
Анастасия Баринова
5 декабря 2017 в 15:51

В начале 2017 года в Сьерра-Леоне был найден драгоценный камень массой 709 каратов. Работы по добыче вела одна из частных компаний, принадлежащая местному пастору. Он настоял на передаче драгоценности правительству с условием направить деньги от продажи на помощь жителям Сьерра-Леоне.

Эта страна, несмотря на обширные залежи драгоценных камней, остается одной из беднейших в мире. Более того: за счет нелегальной торговли алмазами здесь поддерживалась долгая гражданская война. В результате на мировом рынке африканские алмазы получили имя «кровавые», и многие коллекционеры отказывались их покупать.

Чтобы преодолеть этот стереотип, новые владельцы назвали алмаз «мирным» — «Peace Diamond». По своей величине он 14-й в мире и второй в стране. В 1972 году здесь был обнаружен минерал массой 969 каратов, названный «Звездой Сьерра-Леоне».

Первую попытку продать «Алмаз мира» правительство предприняло в мае 2017 года на местном аукционе. Идея успехом не увенчалась, и тогда было решено выйти на международный рынок. Аукционный дом предложил драгоценность 70 возможным покупателям; семь из них оставили заявки. По итогам аукциона в Нью-Йорке камень был продан за 6,5 млн долларов.

Эксперты отмечают, что это сравнительно небольшие деньги за подобное сокровище, однако с учетом страны его происхождения лучшую цену было не получить. Читать далее

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