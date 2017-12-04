  • Голландские художники создали «цифровой организм»: видео
    Фото: Werccollective.com
  • Голландские художники создали «цифровой организм»: видео
    Фото: Werccollective.com
  • Голландские художники создали «цифровой организм»: видео
    Фото: Werccollective.com
Жизнь планеты

Голландские художники создали «цифровой организм»: видео

В голландской провинции Дренте появился необычный лес: на деревьях развешаны сотни фонарей, реагирующих на движение и свет.
Анастасия Баринова
4 декабря 2017 в 16:16

Лесной массив размером более 7 гектаров на северо-востоке Нидерландов превратился в арт-объект под названием Pixi. Голландские художники из студии WERC развесили на деревьях 1250 фонариков. Каждый из них настроен индивидуально, чтобы загораться и гаснуть в определенные промежутки времени. Кроме того, лампочки подключены к микропроцессорам, что позволяет им считывать сигналы из окружающего мира и передавать их друг другу.


Реагируя на свет и движение, фонари действуют «как единый цифровой организм»: именно так охарактеризовали свою идею ее авторы. Впервые она была реализована на фестивале Welcome To The Village: «умные фонарики» освещали дорожки между площадками. Замысел понравился администрации провинции Дренте, а независимая компания по защите окружающей среды заверила в безопасности аппаратуры для природы. Результатом стало приглашение художников WERC для создания подобного объекта в одном из местных лесов.

«Цифровой организм» просуществует здесь по крайней мере четыре года. Территория, получившая название Pixi, открыта только в темное время суток с октября по январь. Одновременно здесь может гулять не более 8 человек. Каждому дают фонарик Pixi, и устройства начинают взаимодействовать друг с другом.

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СМИ2
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