  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: Pepperkakebyen/Facebook
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: Pepperkakebyen/Facebook
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: Pepperkakebyen/Facebook
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: Pepperkakebyen/Facebook
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: Pepperkakebyen/Facebook
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: Pepperkakebyen/Facebook
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: Pepperkakebyen/Facebook
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: ina_m27/Instagram
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: tilda_vilde/Instagram
  • В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
    Фото: ole_sin_verden/Instagram
Жизнь планеты

В Норвегии строят город из пряников: фото и видео

В XV веке врачи прописали одному из скандинавских королей принимать имбирь: это должно было излечить его от затяжной хандры. Идею переосмыслили в Бергене: здесь в самый темный месяц года появляется город из имбирных пряников как символ счастья и праздничного настроения.
Анастасия Баринова
4 декабря 2017 в 15:13

Считается, что первый имбирный пряник был доставлен в Европу в 992 году армянским монахом Григорием из древнего города Никополь, а в Скандинавии это лакомство появилось в XIII веке. Первыми его оценили монахини из шведского аббатства Vadstena, заметив, что оно не только вкусное, но и помогает при проблемах с пищеварением. Спустя два века королю Иоганну, правившему в Дании, Норвегии и Швеции, врачи порекомендовали включить в рацион имбирные пряники: это должно было помочь от болей в животе, а также улучшить настроение. С XVII века пряники поступили в широкую продажу по всей Европе, также выступая в качестве медицинского средства: купить их можно было в аптеках и монастырских магазинах. Читать далее

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