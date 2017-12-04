В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
Считается, что первый имбирный пряник был доставлен в Европу в 992 году армянским монахом Григорием из древнего города Никополь, а в Скандинавии это лакомство появилось в XIII веке. Первыми его оценили монахини из шведского аббатства Vadstena, заметив, что оно не только вкусное, но и помогает при проблемах с пищеварением. Спустя два века королю Иоганну, правившему в Дании, Норвегии и Швеции, врачи порекомендовали включить в рацион имбирные пряники: это должно было помочь от болей в животе, а также улучшить настроение. С XVII века пряники поступили в широкую продажу по всей Европе, также выступая в качестве медицинского средства: купить их можно было в аптеках и монастырских магазинах. Читать далее
В каждой стране пряники пекут по своему рецепту. В Норвегии они носят название Pepperkaker, их отличает очень тонкий слой теста и декоративные узоры из глазури. С 1991 года на главной площади Бергена, Torgallmenningen, вырастает пряничный город Pepperkakebyen, «работающий» с середины ноября до 31 декабря. Несмотря на размер, он не смог завоевать титул самого крупного в мире: это звание досталось Gingerbread Lane в Нью-Йорке. Pepperkakebyen выбыл из гонки за рекорды из-за несоответствия критериям: эксперты книги Гиннесса рассматривали лишь те комплексы пряничных построек, которые «съедобны целиком». В результате Gingerbread Lane, имея 1020 пряничных домиков, победил более масштабный норвежский город, имеющий более 2000 зданий, автомобилей, поездов и других объектов, часть из которых есть нельзя. Но для гостей города это не столь важно: удивительная атмосфера праздника ежегодно привлекает не менее 100 000 посетителей всех возрастов. Узнайте о новогодних блюдах разных народов мира.