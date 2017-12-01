Швейцарская деревня заплатит желающим в ней поселиться
Пока крупные города страдают от перенаселения, деревни по всему миру постепенно пустеют и исчезают. В швейцарском кантоне Вале нашли способ вернуть интерес к сельской жизни: все, кто переедут в альпийскую деревню Альбинен, смогут получить солидное денежное вознаграждение. Этот план вступил в силу 30 ноября после голосования местных жителей: 79 из них проголосовали «за», 29 — «против».
Стать жителем деревни и получить премию сможет далеко не каждый. Претендент должен быть не старше 45 лет — и согласиться прожить свой следующий десяток в Альбинене. Минимальная стоимость собственности, которую при этом нужно купить или построить, составляет 200 тысяч франков (примерно 12 миллионов рублей).
Однако права на получение гражданства это вложение не дает: однo из необходимых условий — наличие у соискателя вида на жительство с правом на работу (Swiss C permit).
Семьи или одинокие люди, которые захотят и смогут воспользоваться этим предложением, получат право на получение гранта в размере 25 тысяч швейцарских франков (около 1,5 миллионов рублей) на взрослого и 10 тысяч франков (около 600 тысяч рублей) на ребенка. Сторонники идеи уверены, что это — выгодная инвестиция, поскольку новоприбывшие вернут деньги за счет выплачиваемых ими налогов, строительства и покупок. Кроме того, это дает деревне надежду на будущее: закрытая ранее школа готова снова начать работу.
В настоящее время в деревне живет всего 240 человек. Интересно, что в голосовании приняло участие менее половины жителей; причина, по которой остальные равнодушно отнеслись к столь кардинальному перераспределению местного бюджета, не известна.