Жизнь планеты

Greenfield выпустил коллекцию чайных капсул, совместимых с машиной Nespresso

Новая коллекция Greenfield объединяет уникальные сорта превосходного чая в алюминиевых капсулах, предлагая потребителям их любимый напиток одним нажатием кнопки.
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29 ноября 2017 в 12:59
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  • Greenfield выпустил коллекцию чайных капсул, совместимых с машиной Nespresso
    Фото: Pixabay

Каждая капсула содержит точно выверенную порцию чая для заваривания идеальной чашки. Приготовление происходит под высоким давлением, что позволяет чайному листу быстро раскрыться и полностью отдать напитку весь вкус и аромат. Высокое давление обеспечивает насыщение напитка кислородом, вследствие чего возникает кратковременная замутненность, так называемый «эффект жемчужных нитей», не влияющая на вкусовые качества чая. Напиток готов к употреблению сразу после приготовления.

По результатам исследования* более половины потребителей Nespresso высказали намерения покупать чайные капсулы. Что логично, ведь отныне одна машина даёт потребителям возможность готовить не только кофе, но и чай.

Коллекция Greenfield в капсулах включает четыре сорта чая:

Black Wonder (черная капсула)

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Ценный сорт цейлонского чая из уникального сада Хингалгода, расположенного в регионе Галле. Благородный букет с тонкими фруктовыми нотами открывает неповторимую игру сложных вкусовых оттенков, сдержанную крепость и великолепный аромат, характерный для дорогих сортов цейлонского чая.

Fusion Way (голубая капсула)

GF_Fusion_Way_tube.jpg

В основе яркой выразительной композиции Fusion Way — виртуозный купаж высокогорных сортов цейлонского и кенийского чая. Спелая лесная земляника вносит в букет тонкие кисло-сладкие ноты, а воздушный аромат фиалки удивительно гармонично сочетается с естественным ароматом чая, подчеркивая его глубину и свежесть.

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