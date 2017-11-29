Greenfield выпустил коллекцию чайных капсул, совместимых с машиной Nespresso
Каждая капсула содержит точно выверенную порцию чая для заваривания идеальной чашки. Приготовление происходит под высоким давлением, что позволяет чайному листу быстро раскрыться и полностью отдать напитку весь вкус и аромат. Высокое давление обеспечивает насыщение напитка кислородом, вследствие чего возникает кратковременная замутненность, так называемый «эффект жемчужных нитей», не влияющая на вкусовые качества чая. Напиток готов к употреблению сразу после приготовления.
По результатам исследования* более половины потребителей Nespresso высказали намерения покупать чайные капсулы. Что логично, ведь отныне одна машина даёт потребителям возможность готовить не только кофе, но и чай.
Коллекция Greenfield в капсулах включает четыре сорта чая:
Black Wonder (черная капсула)
Ценный сорт цейлонского чая из уникального сада Хингалгода, расположенного в регионе Галле. Благородный букет с тонкими фруктовыми нотами открывает неповторимую игру сложных вкусовых оттенков, сдержанную крепость и великолепный аромат, характерный для дорогих сортов цейлонского чая.
Fusion Way (голубая капсула)
В основе яркой выразительной композиции Fusion Way — виртуозный купаж высокогорных сортов цейлонского и кенийского чая. Спелая лесная земляника вносит в букет тонкие кисло-сладкие ноты, а воздушный аромат фиалки удивительно гармонично сочетается с естественным ароматом чая, подчеркивая его глубину и свежесть.
Garnet Oolong (золотая капсула) Читать далее
В этой изысканной композиции редкий чай оолонг, выращенный в китайской провинции Фуцзянь, дополнен корочками граната и лепестками василька. Вобравший всю свежесть и чистоту зеленого чая, оолонг обладает более выраженным наполненным вкусом, которому особую прелесть придает легкая кислинка спелого граната.
Raspberry Cream (розовая капсула)
Легкая выразительная композиция Raspberry Cream акцентирует естественную кислинку гибискуса и летнее очарование спелой малины. Фруктовая нежность шиповника, свежий оттенок черной смородины и тонкая ванильная нота причудливой инкрустацией расцвечивают вкусовой букет, наделяя его соблазнительной мягкой сладостью.
*Bojole Research 2017