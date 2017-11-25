  • ПАКИСТАН
    ПАКИСТАН
    Владелец торговой лавки Гулам Исхак относился к вакцинации от полиомиелита с недоверием. Теперь он чувствует свою вину: вовремя не привил четырехлетнюю дочь Рафию. У девочки «усохла» ножка (мышцы атрофировались), а вторая нога сломана — Рафия не смогла увернуться от машины. Фото: Вильям Даниэль
  • На прививку в первый раз: вакцинация в XXI веке
Жизнь планеты

На прививку в первый раз: вакцинация в XXI веке

Хотите спасти сотни тысяч детских жизней? Для этого нужно лишь дать «третьему миру» доступ к вакцинам, которые в развитых странах давно стали привычным делом.
Текст: Синтия Горни Фото: Вильям Даниэль
25 ноября 2017 в 13:03
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«Поезжайте проведать малышку, — говорит мне Самир Саха. — Просто посидите с ней. Ее брат с сестрой наверняка тоже рядом с ней — их жизнь больше никогда не будет прежней. Невозможно переоценить важность вакцины, — продолжает он. — Мы стремимся к тому, чтобы больше ни один ребенок не пострадал».

В столице Бангладеш Дакке только стемнело. В тягостных раздумьях Самир ехал на заднем сидении своей «тойоты». Его водитель в униформе ловко лавировал в нескончаемом потоке маршруток, мотоциклов, рикш, грузовиков и автобусов-развалюх, набитых так, что пассажиры едва не вываливались из дверей. «Нам удалось спасти ей жизнь, но мы не смогли… — он оборвал фразу. — Вы все увидите и тогда поймете».

Самир Саха — известный микробиолог, занимающийся изучением бактерий пневмококков. Основанная им лаборатория ютится на территории крупнейшей детской больницы в Бангладеш — Дакка Шишу. По соседству с лабораторией располагаются палаты, уставленные рядами кроватей. Здесь особенно людно в часы посещений — тогда у каждой кроватки с маленьким пациентом собирается заботливая родня.

В самой лаборатории сотрудники напряженно работают, изучая пневмококки. Они отлавливают этих бактерий в пробирках с образами крови и разглядывают мазки под расставленными на столах микроскопами.

Пневмококки широко распространены: легко передаются при контакте в быту или при чихании и приживаются в носовой полости людей со здоровой иммунной системой, не доставляя им никаких неудобств. Однако при истощении организма бактерии быстро начинают размножаться и распространяться, что может привести к заболеванию, порой опасному для жизни. В группу риска попадают дети младшего возраста, и чаще всего от пневмококковой инфекции страдают дети в странах с недостаточно развитой медициной, где нет возможностей для лечения современными антибиотиками.

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