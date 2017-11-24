Географический диктант-2017 состоится 26 ноября
В этом году к географическому диктанту присоединятся множество стран, включая Великобританию, Китай, Австралию, Норвегию, Данию, Сербию, Чехию, Аргентину и другие. Лидером по количеству площадок из зарубежных стран станет Турция, где диктант пройдет в Алании, Анкаре, Анталии и Стамбуле.
Центральной российской площадкой станет главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тестовые вопросы будут включать в себя 30 пунктов, разделённых на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Как свидетельствуют отзывы участников акции прошлых лет, им особенно нравится последний блок вопросов, который «…побуждает читать новые книги и с интересом смотреть на карты».
Один из главных принципов диктанта — анонимность. На бланках заданий и ответов не нужно указывать своё имя. Участников попросят написать только возраст, род занятий, отношение к географии (например, студент или преподаватель профильного вуза) и некоторые другие сведения. Географическое тестирование будет проходить очно, на специально организованных площадках, а также онлайн.
На сайте проекта dictant.rgo.ru можно получить информацию об акции, ознакомиться с результатами диктанта прошлых лет и с последними новостями, пройти подготовку, выполнив задания демонстрационного варианта (доступен с 14 ноября), найти ближайшую к дому площадку и узнать о порядке регистрации на ней, — либо пройти диктант онлайн, а также узнать свои результаты и связаться с организаторами.
История диктанта в цифрах
В 2015 году в акции приняли участие 71 929 человек, из них 44 365 человек написали диктант очно на 210 площадках и 27 564 человека проверили свои знания в режиме онлайн.
В 2016 году общее количество участников акции увеличилось по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза и составило 187 187 человек. Из них 92 240 человек написали диктант очно на 1464 площадках и 94 947 проверили свои знания через сайт.