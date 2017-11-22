На Бали проснулся вулкан Агунг: фото и видео
Пробуждение вулкана Агунг, высочайшей точки Бали, было зафиксировано в августе. Около 120 000 человек покинули свои жилища, опасаясь повторения трагических событий прошлого: за тысячелетия своего существования 3142-метровый вулкан извергался лишь 4 раза, но каждый раз это оборачивалось катастрофой. Последнее извержение, произошедшее в 1963—1964 годах, убило более 1100 человек, сотни людей получили серьезные травмы, десятки тысяч остались без крова. Это стихийное бедствие было признано одним из самых разрушительных за всю историю Индонезии.
К октябрю 2017 года вулканическая активность начала снижаться, и власти понизили уровень опасности. Однако 21 ноября из жерла Агунга поднялся 700-метровый столб дыма; улицы и дома пяти ближайших населенных пунктов оказались покрыты вулканическим пеплом.
В 1963 году вулкан выбрасывал пепел на высоту 10 км, оставаясь активным около года. Сейчас вулканологи из правительственного центра Volcanology and Geological Hazard Mitigation оценили активность на уровне 3 из четырех возможных.
Ученым неизвестно, произойдет ли извержение на этот раз, или Агунг снова заснет. Людям пока рекомендуется избегать районов в радиусе 6 км от вулкана. Посмотрите, как гавайский вулкан извергается в воду.