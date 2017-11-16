  • У Италии появился официальный гимн
    Фото: Pixabay.com
  • У Италии появился официальный гимн
    Текст «Песни итальянцев» Гоффредо Мамели Фото: Wikipedia
  • У Италии появился официальный гимн
    Фото: Wikipedia
Жизнь планеты

У Италии появился официальный гимн

Каждая страна имеет важные национальные символы: герб, флаг и гимн. Однако в Италии до настоящего времени официального гимна не было: на всех мероприятиях звучала песня, в 1946 году утвержденная в качестве «временного гимна».
Анастасия Баринова
16 ноября 2017 в 19:11

Комиссия по конституционным делам сената Италии присвоила песне «Песнь итальянцев» (Il Canto degli Italiani, «Братья Италии») статус официального гимна. Но учить ее никому не придется: на протяжении минувших десятилетий песня была «временным гимном». В 1946 году Италия стала республикой, и молодое государство в качестве временного гимна выбрало «Песнь итальянцев» (итал. Il Canto degli Italiani). Ее альтернативные названия — «Братья Италии» (итал. Fratelli d’Italia) по словам ее первой строки или «Гимн Мамели» (итал. Inno di Mameli) по имени автора. Текст написал поэт Гоффредо Мамели, а музыку — композитор Микеле Новаро.


Ранее, с 1861 по 1946 годы, гимном Королевства Италия был Королевский марш (итал. Marcia Reale d’Ordinanza). Он был отменен в связи с ликвидацией монархии, а также в связи с тем, что ассоциировался с фашистским прошлым страны. Патриотическая песня Мамели более семи десятилетий исполнялась на всех официальных мероприятиях, но статус официального гимна ей не присваивался: некоторые считали, что гимн Va' pensiero на музыку Джузеппе Верди был бы более подходящим в качестве государственного символа.

В результате был проведен референдум, на котором победили сторонники песни с шестидесятилетней историей. Соответствующий законопроект был принят в 2006 году. После этого требовалось внесение поправки в статью 12 Конституции Италии: добавление пункта «Гимном Республики является песня Il Canto degli Italiani». Решение об этом было принято лишь в ноябре 2017 года.

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