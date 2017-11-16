Сколько стоит самая дорогая в мире картина
Считается, что полотно «Спаситель мира» (Salvator Mundi) было написано Леонардо да Винчи в конце
В частности, в эпоху Контрреформации к безбородому и женственному лицу Спасителя были пририсованы каноничные усы и бородка. Но «улучшения» прямо отразились на ценности картины: в 1958 году авторство было приписано последователям Леонардо и картина была продана всего за 45 фунтов.
Впоследствии музейные специалисты установили авторство Леонардо, и спустя четыре десятилетия в ходе торгов на аукционе «Сотбис» цена достигла $332 000. После реставрации в начале XXI века легендарная картина снова была предложена потенциальным покупателям. В 2013 году ее за $127,5 млн приобрел российский коллекционер Дмитрий Рыболовлев. В октябре 2017 года стало известно, что Salvator Mundi будет выставлен на торгах «Кристис» в Нью-Йорке. Стартовая цена лота оценивалась в $100 млн.
15 ноября в борьбу вступили пять потенциальных покупателей, но когда ставки перешли рубеж в $200 млн, их осталось двое. После получасовых торгов «Спаситель мира» ушел к покупателю, предложившему $400 млн. Его имя представители аукциона не раскрывают. С учетом комиссии цена составила $450 млн.
Картина «Спаситель мира» стала самым дорогим произведением искусства в мировой истории.
Новостные агентства вели трансляцию торгов. Полотно Леонардо уходит с молотка на 25-ой минуте видеозаписи Reuters: Читать далее
«Спаситель мира» оказался главным лотом на торгах «послевоенного и современного искусства», затмив другое известное полотно — «Тайную вечерю» Энди Уорхола, созданную в 1986 году. Эту картину продали «всего» за $63 миллиона.
До недавнего времени в пятерку самых дорогих полотен входили:
• «Обмен» (Interchange, 1955) Виллема де Кунинга и «Когда свадьба? » (Quand te maries-tu?, 1892) Поля Гогена — каждая из картин была продан за $300 млн;
• одно из полотен цикла «Игроки в карты» (Les Joueurs de cartes, 1892−1895 гг.) Поля Сезанна — $250 млн;
• «Номер 17А» (Number 17A, 1948) Джексона Поллока — $200 млн
• «№6 (фиолетовый, зеленый и красный) » (No. 6 (Violet, Green and Red), 1951) Марка Ротко — $188 млн.
Эксперты объясняют ценность «Спасителя мира»: «Это последняя картина Леонардо, которую вы можете купить. Это идеальный трофей: он может принадлежать только одному человеку в мире».
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