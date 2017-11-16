  • Сколько стоит самая дорогая в мире картина
    «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи.
  • Сколько стоит самая дорогая в мире картина
    Репродукция из каталога коллекции Кука, 1913. Картина до реставрации. Фото: Wikipedia
Жизнь планеты

Сколько стоит самая дорогая в мире картина

15 ноября на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке была продана единственная картина Леонардо да Винчи, находившаяся в частной коллекции. Все остальное его наследие хранится в музеях.
Анастасия Баринова
16 ноября 2017 в 17:08
9

Считается, что полотно «Спаситель мира» (Salvator Mundi) было написано Леонардо да Винчи в конце XV—XVI вв. по заказу французского короля Людовика XII. Спустя столетие полотно украсило коллекцию короля Англии Карла I, а с 1763 года картина путешествует по аукционам. За долгие годы менялась не только ее стоимость, но и облик.

В частности, в эпоху Контрреформации к безбородому и женственному лицу Спасителя были пририсованы каноничные усы и бородка. Но «улучшения» прямо отразились на ценности картины: в 1958 году авторство было приписано последователям Леонардо и картина была продана всего за 45 фунтов.

Впоследствии музейные специалисты установили авторство Леонардо, и спустя четыре десятилетия в ходе торгов на аукционе «Сотбис» цена достигла $332 000. После реставрации в начале XXI века легендарная картина снова была предложена потенциальным покупателям. В 2013 году ее за $127,5 млн приобрел российский коллекционер Дмитрий Рыболовлев. В октябре 2017 года стало известно, что Salvator Mundi будет выставлен на торгах «Кристис» в Нью-Йорке. Стартовая цена лота оценивалась в $100 млн.

15 ноября в борьбу вступили пять потенциальных покупателей, но когда ставки перешли рубеж в $200 млн, их осталось двое. После получасовых торгов «Спаситель мира» ушел к покупателю, предложившему $400 млн. Его имя представители аукциона не раскрывают. С учетом комиссии цена составила $450 млн.

Картина «Спаситель мира» стала самым дорогим произведением искусства в мировой истории.

Новостные агентства вели трансляцию торгов. Полотно Леонардо уходит с молотка на 25-ой минуте видеозаписи Reuters: Читать далее

Тоже интересно

Назван самый дорогой город мира для иностранцев

Обсудить
СМИ2
Неожиданный поступок льва: смотреть до конца (видео)
Неожиданный поступок льва: смотреть до конца (видео)
Тоже интересно
Как обрабатывают самый дорогой кофе в мире
Как обрабатывают самый дорогой кофе в мире
Партнерский материал
В глэмпинг на Discovery
В глэмпинг на Discovery