  • Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
    Фото: NASA Earth Observatory
  • Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
    7 ноября 2017 г. Фото: NASA Earth Observatory
  • Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
    8 ноября 2017 г. Фото: NASA Earth Observatory
  • Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
    Фото: chansmiles08/Instagram
  • Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
    Фото: chansmiles08/Instagram
  • Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
    Фото: pallavi.joshi94/Instagram
Жизнь планеты

Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом

В октябре на севере Индии сжигают остатки сельскохозяйственных культур. Это наполняет воздух токсичным смогом, но вредная практика не прекращается.
Анастасия Баринова
10 ноября 2017 в 16:44
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В северных штатах Индии, Пенджабе и Харьяне, урожай собирают два раза в год: в сентябре и в апреле. Осенью поля начинают готовить к новым посевам, и для этого остатки сельскохозяйственных культур поджигают. Основной целью является борьба с вредителями, которые остаются в несобранных частях растений. Кроме того, зола играет роль удобрения.

  • Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
    2015 год Фото: NASA Earth Observatory

Снимок, сделанный со спутника NASA в 2015 году, показывает плотность очагов искусственных пожаров в Пенджабе. Одновременно эксперты напоминают о негативных последствиях подобной практики: в первую очередь, речь идет о загрязнении воздуха. Дым содержит тысячи соединений, включая двуокись углерода, окись углерода, оксиды азота и твердые частицы, что негативно отражается на здоровье людей.

В 2017 году ситуация усугубилась слабым ветром: дым не был разнесен на большие расстояния, а завис над Пенджабом и Харьяной, лишь немного распространившись на юг, где достиг Дели.

И хотя здесь концентрация вредных веществ по сравнению с северными регионами слегка ослабла, в сочетании с промышленными и автомобильными выбросами смог оказался плотнее и токсичнее. Такая же ситуация сложилась в других крупных городах севера Индии — Лакхнау и Канпуре, а также в расположенном неподалеку пакистанском Лахоре. 8 ноября 2017 года датчик качества воздуха в Дели зафиксировал максимальный показатель: 1010. Норма не должна превышать 100.


Индийская медицинская ассоциация назвала ситуацию чрезвычайной. В больницы поступают сотни людей, жалующихся на проблемы с дыханием. В Пенджабе и других частях страны закрыты школы. В Дели запрещен въезд грузовиков и увеличена плата за парковку. Посмотрите на интерактивную карту загрязнения воздуха на планете в реальном времени.

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