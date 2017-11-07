Чрезвычайная ситуация в Индии: города окутаны токсичным смогом
В северных штатах Индии, Пенджабе и Харьяне, урожай собирают два раза в год: в сентябре и в апреле. Осенью поля начинают готовить к новым посевам, и для этого остатки сельскохозяйственных культур поджигают. Основной целью является борьба с вредителями, которые остаются в несобранных частях растений. Кроме того, зола играет роль удобрения.
Снимок, сделанный со спутника NASA в 2015 году, показывает плотность очагов искусственных пожаров в Пенджабе. Одновременно эксперты напоминают о негативных последствиях подобной практики: в первую очередь, речь идет о загрязнении воздуха. Дым содержит тысячи соединений, включая двуокись углерода, окись углерода, оксиды азота и твердые частицы, что негативно отражается на здоровье людей.
В 2017 году ситуация усугубилась слабым ветром: дым не был разнесен на большие расстояния, а завис над Пенджабом и Харьяной, лишь немного распространившись на юг, где достиг Дели.
И хотя здесь концентрация вредных веществ по сравнению с северными регионами слегка ослабла, в сочетании с промышленными и автомобильными выбросами смог оказался плотнее и токсичнее. Такая же ситуация сложилась в других крупных городах севера Индии — Лакхнау и Канпуре, а также в расположенном неподалеку пакистанском Лахоре. 8 ноября 2017 года датчик качества воздуха в Дели зафиксировал максимальный показатель: 1010. Норма не должна превышать 100.
Индийская медицинская ассоциация назвала ситуацию чрезвычайной. В больницы поступают сотни людей, жалующихся на проблемы с дыханием. В Пенджабе и других частях страны закрыты школы. В Дели запрещен въезд грузовиков и увеличена плата за парковку. Посмотрите на интерактивную карту загрязнения воздуха на планете в реальном времени.