Жизнь планеты

Слово иммигранту: почему языковая среда не всегда помогает быстро выучить язык

Первое, что нужно сделать перед переездом в другую страну — выучить язык. Необязательно становиться экспертом-переводчиком, но без знания английского первые недели на чужой земле могут быть очень трудными. Так что обзавестись хотя бы минимальным словарным запасом необходимо. Какие слова на английском могут потребоваться вам сразу после переезда? Редакция National Geographic совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng решили разобраться в этом вопросе.
Ольга Лысенко, копирайтер отдела контента школы Skyeng
13 декабря 2017 в 17:07
  • Слово иммигранту: почему языковая среда не всегда помогает быстро выучить язык
    Фото: Pixabay

Я уехала из России пять лет назад, с тех пор сменила множество стран. Без знания английского мое путешествие было бы гораздо короче. Скорее всего, я бы сдалась еще при первой попытке обустроиться в новой стране.

До отъезда мне казалось, что говорить на английском я умею. В школе получала одни «пятерки», наизусть помнила одно стихотворение Байрона в оригинале и могла сказать, что май нейм из Оля, айм фром Раша. Оказалось, что этого недостаточно. Английский, с которым мне пришлось столкнуться за границей, мучительно отличался от школьного курса. В общих чертах похоже, но если присмотреться — вообще разные вещи.

Какие слова вам потребуются в первые две недели

Изучать язык после переезда пришлось стремительно. Ты приезжаешь в страну, заселяешься в отель и понимаешь, что времени очень мало: за 3−4 дня нужно найти жилье, перебраться в него и вообще понять, как тут устроена жизнь. Первые дни всегда самые нервные, а голова кружится от перемен. Вот список лексики, который мне понадобилось почти сразу же после пересечения границы, а также мои главные заблуждения, с которыми я столкнулась при переезде.

Что такое 3BD/2BA: лексика для аренды жилья

Первое, что вам потребуется на новом месте — это крыша над головой. Значит, придется арендовать дом или квартиру. Ищите достойное доверия агентство недвижимости и озвучивайте свои требования к жилью. Что вы хотите — квартиру-студию, квартиру с одной, двумя, тремя спальнями и гостиной, таунхаус, полностью меблированную, с частичной обстановкой или вообще без мебели?

to rent — арендовать;

real estate agency — агентство недвижимости;

studio apartment — квартира-студия;

one- (two-, three-) bedroom apartment — квартира с одной, двумя, тремя спальнями и гостиной;

townhouse — таунхаус; Читать далее

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