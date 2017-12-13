Слово иммигранту: почему языковая среда не всегда помогает быстро выучить язык
Я уехала из России пять лет назад, с тех пор сменила множество стран. Без знания английского мое путешествие было бы гораздо короче. Скорее всего, я бы сдалась еще при первой попытке обустроиться в новой стране.
До отъезда мне казалось, что говорить на английском я умею. В школе получала одни «пятерки», наизусть помнила одно стихотворение Байрона в оригинале и могла сказать, что май нейм из Оля, айм фром Раша. Оказалось, что этого недостаточно. Английский, с которым мне пришлось столкнуться за границей, мучительно отличался от школьного курса. В общих чертах похоже, но если присмотреться — вообще разные вещи.
Какие слова вам потребуются в первые две недели
Изучать язык после переезда пришлось стремительно. Ты приезжаешь в страну, заселяешься в отель и понимаешь, что времени очень мало: за 3−4 дня нужно найти жилье, перебраться в него и вообще понять, как тут устроена жизнь. Первые дни всегда самые нервные, а голова кружится от перемен. Вот список лексики, который мне понадобилось почти сразу же после пересечения границы, а также мои главные заблуждения, с которыми я столкнулась при переезде.
Что такое 3BD/2BA: лексика для аренды жилья
Первое, что вам потребуется на новом месте — это крыша над головой. Значит, придется арендовать дом или квартиру. Ищите достойное доверия агентство недвижимости и озвучивайте свои требования к жилью. Что вы хотите — квартиру-студию, квартиру с одной, двумя, тремя спальнями и гостиной, таунхаус, полностью меблированную, с частичной обстановкой или вообще без мебели?
to rent — арендовать;
real estate agency — агентство недвижимости;
studio apartment — квартира-студия;
one- (two-, three-) bedroom apartment — квартира с одной, двумя, тремя спальнями и гостиной;
townhouse — таунхаус; Читать далее
furnished, semi-furnished или unfurnished — полностью меблированная, с частичной обстановкой или без мебели.
swimming pool — бассейн;
gym — спортзал.
Подписывая договор аренды с вашим квартирными хозяевами, уточните, включена ли в сумму аренды оплата счетов за коммунальные услуги. Это важный момент — неуплату счетов хозяин может расценить как нарушение условий контракта и вы получите уведомление о выселении.
lease — договор аренды;
lendlord или landlady — арендодатели;
is price all bills paid — включена ли в сумму аренды оплата счетов;
utilities — коммунальные услуги;
breach of contract — нарушение условий контракта;
notice of eviction — уведомление о выселении.
Лексика, чтобы договориться с банком
Скорее всего, первым делом, при переезде в другую страну на долгий срок, вам придется открыть свой счет в банке. Конечно, вы можете снять деньги со своей российской карты в любом банкомате, но все же желательно иметь счет в местном банке. Для этого потребуется ваш ID. Впрочем, в некоторых странах иностранцы должны также предъявить разрешение на работу и договор от работодателя. А вот оплачивать счета можно и не открывая банковский счет.
withdraw — снять деньги;
ATM — банкомат;
open an account — открыть счет;
ID — identification, удостоверение личности;
work permit — разрешение на работу;
contract — договор от работодателя;
make a deposit — класть деньги на счет;
make a withdrawal — снимать деньги со счета;
bills — счета.
Лексика, чтобы разведать обстановку и не болеть
Для супермаркетов, продуктовых магазинчиков и ярмарок в английском существуют отдельные слова и нельзя просто запомнить одно — «магазин». После того, как вопрос с жильем улажен, самое время осмотреться по сторонам. Обычно все самое вкусное можно найти на местной ярмарке, а о ее расположении посоветоваться с соседями. Кстати, правила вежливости требуют, чтобы вы с ними познакомились.
What’s your name? — как вас зовут?
My name is… — меня зовут…
Nice to meet you — приятно познакомиться
I’ve only just arrived — я только что приехал
I think we’ve already met — думаю, мы уже встречались
Если еда все же окажется не самой лучшей, то лучше заранее выучить слова «больница» или хотя бы «аптека». Кстати, обычно в Европе в аптеке можно купить самые безобидные препараты, а даже на более-менее действенное обезболивающее нужна выписка врача. Поэтому позаботьтесь о страховке заранее. Если вы приехали с ребенком, то вам может понадобиться daycare или nursery school — так в английском называется детский сад.
mart — небольшой супермаркет (в США — grocery store);
fair — ярмарка;
pharmacy — аптека (в США — drugstore);
hospital — больница;
daycare или nursery school — детский сад (в США на немецкий манер — kindergarden).
Все эти слова и выражения потребуются вам еще до того, как вы распакуете чемоданы. Мне пришлось учить их в боевых условиях. Это была отличная мотивация, но все же слишком экстремальный метод изучения языка. Если бы я могла повернуть время вспять, я бы выучила их еще по эту сторону границы.
4 главных заблуждения
Как и у многих наивных переселенцев, ослепленных новыми перспективами, у меня было немало заблуждений насчет роли английского в организации переезда. Вот самые трагические из них:
Заблуждение №1. Я погружусь в языковую среду и быстро выучу язык
Конечно, погружение в языковую среду помогает. Волей неволей начинаешь запоминать слова и даже пытаешься слепить их в пригодные для использования фразы. Но это работает не со всеми и не всегда. Чтобы этот способ сработал, необходим хотя бы уровень Intermediate. Для начинающего незнакомые слова так и останутся незнакомыми. И это станет большой проблемой, если вам придется описывать свои симптомы в больнице или выяснять условия страховки. Все это может потребоваться не «когда-нибудь», когда вы научитесь говорить, а в первые недели после переезда. Однажды я пыталась знаками объяснить в больнице свои подозрения насчет отита. Мне повезло, что врач оказался настоящим профессионалом и терпеливым человеком.
Заблуждение №2. В США/Таиланде/Греции полно русских, буду общаться с ними
Когда говорят «в той стране полно русских», это значит «они там есть», но не «их там так много, что местных не видать». В магазинах, школах, в полиции работают местные, жилье сдают местные, рабочие места тоже предоставляют местные. Конечно, в странах, где русских очень много, существует определенная русскоязычная инфраструктура.
Знание языка, помимо всего прочего, расширяет горизонты. Можно переехать в другую страну и там вариться в маленьком русском сообществе, если таковое найдется, но зачем тогда переезжать?
Заблуждение №3. С моей специальностью меня возьмут на работу и без знания английского
Даже если вы гений в своей области, без английского вам не удастся выгодно продать свои уникальные умения. Ведь вы даже не сможете обсудить с потенциальным работодателем зарплату и график работы. Если же вы работаете руками, английский еще важнее — и в ресторанном бизнесе, и в индустрии красоты, и в сфере обслуживания вам придется очень много общаться как с местными, так и с другими приезжими. Даже если вы специалист в области IT и говорите в основном на языке программирования, от английского вам все равно не скрыться.
Заблуждение №4. Я много раз ездил в отпуск за границу и могу объясниться с людьми
Лексика для путешествий и для переезда в другую страну — не одно и то же. Для путешественника важно уметь спросить дорогу, выяснить, почем стоит номер в гостинице и какие удобства в эту цену входят, как заказать еду и где купить билет на поезд. Однако все это мало поможет, если вы решите остановиться в стране мечты надолго. Вы с удивлением обнаружите, что способны попросить в отеле комнату с двумя кроватями, но не знаете, как по-английски сказать «счет за электричество» и «помесячная оплата», а что такое work permit и где его добыть не понимаете вообще.
Я отлично помню, как при обсуждении аренды моего первого жилья за границей, хозяин начал строго перечислять мне кары, которые падут на мою голову, если я will break a lease, а я лишь кивала с умным видом, не имея представления, что это за ценный такой lease, который ни в коем случае не стоит ломать.
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Может показаться, что подтянуть английский, если вы со школы его не использовали и давным-давно все позабыли — задача непосильная. Это не так. На самом деле многим хватает двух-трех месяцев регулярных занятий, чтобы вспомнить язык и начать понемногу им пользоваться. С одним уточнением: я бы посоветовала занятия с преподавателем. Это не только поможет поставить приличное произношение, но и, что важнее, позволит преодолеть страх перед общением на английском.