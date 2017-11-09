Последствия засухи в ЮАР: фото со спутника
В южноафриканской Западно-Капской провинции два минувших года оказались рекордно сухими. К ноябрю 2015 года в районе Кейптауна выпало до 280 мм осадков при норме 450 мм, а на следующий год этот показатель составил 206 мм.
В мае 2017 года власти объявили провинцию регионом стихийного бедствия. Ситуация не изменилась и в дальнейшем. Обычно с апреля до сентября в этой части ЮАР идут дожди, но в этом году они оказались крайне скудными: с начала года здесь выпало лишь 135 мм осадков. В результате объем воды в крупнейшем местном водохранилище Тиуотерсклуф (Theewaterskloof) упал до 27%, а от второго по величине водохранилища Воэлвлей (Voëlvlei) осталось лишь 28%.
На спутниковых снимках NASA показан Тиуотерсклуф в 2014 и 2017 годах: до и во время засухи. Созданный экспертами график также иллюстрирует падение уровня воды с 2013 года.
Власти Кейптауна наложили строгие ограничения на потребление воды: не более 87 литров на человека в день. Людям предлагается сократить прием душа до двух минут, собирая ее при этом для дальнейшего применения в целях уборки жилища. Мытье автомобилей и дворовые детские бассейны признаны недопустимой роскошью. На общегородском уровне использованная вода направляется на переработку, и, кроме того, специалисты ищут новые источники грунтовых вод.