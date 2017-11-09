  • Последствия засухи в ЮАР: фото со спутника
    Фото: NASA Earth Observatory
  • Последствия засухи в ЮАР: фото со спутника
    Октябрь 2014 г. Фото: NASA Earth Observatory
  • Последствия засухи в ЮАР: фото со спутника
    Октябрь 2017 г. Фото: NASA Earth Observatory
Жизнь планеты

Последствия засухи в ЮАР: фото со спутника

Западно-Капская провинция ЮАР объявлена регионом стихийного бедствия: уровень воды в ее ключевых водохранилищах снизился до критического уровня.
Анастасия Баринова
9 ноября 2017 в 14:14

В южноафриканской Западно-Капской провинции два минувших года оказались рекордно сухими. К ноябрю 2015 года в районе Кейптауна выпало до 280 мм осадков при норме 450 мм, а на следующий год этот показатель составил 206 мм.

В мае 2017 года власти объявили провинцию регионом стихийного бедствия. Ситуация не изменилась и в дальнейшем. Обычно с апреля до сентября в этой части ЮАР идут дожди, но в этом году они оказались крайне скудными: с начала года здесь выпало лишь 135 мм осадков. В результате объем воды в крупнейшем местном водохранилище Тиуотерсклуф (Theewaterskloof) упал до 27%, а от второго по величине водохранилища Воэлвлей (Voëlvlei) осталось лишь 28%.

На спутниковых снимках NASA показан Тиуотерсклуф в 2014 и 2017 годах: до и во время засухи. Созданный экспертами график также иллюстрирует падение уровня воды с 2013 года.

  • Последствия засухи в ЮАР: фото со спутника
    Фото: NASA

Власти Кейптауна наложили строгие ограничения на потребление воды: не более 87 литров на человека в день. Людям предлагается сократить прием душа до двух минут, собирая ее при этом для дальнейшего применения в целях уборки жилища. Мытье автомобилей и дворовые детские бассейны признаны недопустимой роскошью. На общегородском уровне использованная вода направляется на переработку, и, кроме того, специалисты ищут новые источники грунтовых вод.

Узнайте, кто страдает от изменения климата больше всех.

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