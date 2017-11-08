В Германии признали третий пол
Все больше людей по всему миру заявляют о своем несогласии с традиционным разделением полов. По оценкам ООН, 0,05−1,7% населения во всем мире рождается с интерсексуальными вариациями половых признаков. Это не обязательно гермафродитизм; нетипичным образом могут также развиваться половые железы или наборы хромосом.
Только в Германии живет около 80 тысяч интерсексуалов. Один из них — 27-летний житель Лейпцига по имени Vanja, в 2014 году обратился в суд с требованием признать существование третьего пола. Родившись с физическими признаками обоих полов, Vanja была зарегистрирована как женщина, но она не относит себя ни к ним, ни к мужчинам. Тогда суд не встал на сторону интерсексуала, однако вопрос оставался важным для многих граждан, и его обсуждение не прекращалось.
Еще в 2013 году в ФРГ был принят закон, согласно которому графу «пол» в свидетельствах о рождении можно временно оставлять незаполненной. Предполагалось, что ребенок сам будет вправе решить, что записать в документ, когда определится со своей принадлежностью. Теперь, к радости интерсексуалов, у людей с необычной гендерной идентификацией появляется больше выбора: 8 ноября 2017 года Верховый суд ФРГ постановил ввести в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС) третий пол.
Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены до 31 декабря 2018 года. Для третьего пола предлагаются варианты «смешанный» или «другой», но не исключено, что законодатели придумают новый термин.
Германия станет первой европейской страной с подобным нововведением, однако в мире практика распространяется все шире. Третий пол признан в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале, США, а также в Канаде.