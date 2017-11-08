«Письма в будущее»: каким видели 2017-й год полвека назад
В российских городах начали вскрывать капсулы с посланиями, оставленными в 1967 году. Пожелания и предположения, высказанные в те годы, показывают, насколько сильно меняется мир: так, что спрогнозировать что-либо даже на такой краткий исторический период невозможно.
50 лет назад СССР был флагманом освоения космоса; неудивительно, что большинство посланий к потомкам затрагивает космическую тему. «Первые спутники, корабли, выведенные на орбиту Земли — это наши корабли; первый аппарат, опустившийся на поверхность Луны — это наш аппарат; первый человек, поднявшийся в космос — это наш человек; первый космонавт, вышедший из корабля в мертвую пустыню космоса — это наш космонавт; первая межпланетная станция, опустившаяся на поверхность Венеры — это наша станция. Вы, наверное, уже освоили эту планету, но для нас она была планетой тайн и загадок. И мы первые начали их открывать», — писали в 1967 году жители Тирасполя.
«Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику. Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций», — говорится в новосибирском документе.
Узнайте, почему мы до сих пор не на Марсе. Читать далее
Жившие 50 лет назад люди не сомневались в «победе прогрессивного человечества в его борьбе против заклятого врага всех народов — империализма» и завидовали потомкам, которые будут жить при коммунизме, который «неизбежен, как восход солнца».
Авторы посланий перечисляли успехи страны за 50 лет, а также делились личными переживаниями. «Мы не хотим, чтобы у вас сложилось о нас впечатление, как о роботах. Мы не только сдаем зачеты и экзамены, пишем курсовые работы, но и спорим, любим, ненавидим и смеемся. Нас волнуют многие вопросы, мы только начинаем жить. …Но особенно нас волнуют вечные вопросы о настоящей дружбе, любви, о простом человеческом счастье и верности. Мы любим и страдаем», — написали красноярские учащиеся.
Традиция посланий в будущее продолжается: в Ставрополе и других городах торжественно заложили новые капсулы, которые должны быть открыты в 2067 году. Среди пожеланий следующим поколениям — «хранить и приумножать богатства, добытые нашими отцами, ведь справедливость и высокая духовность — фундаментальные ценности для каждого народа».
Узнайте, какие послания были отправлены представителям инопланетных цивилизаций.