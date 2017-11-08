  • «Письма в будущее»: каким видели 2017-й год полвека назад
    Фото: Правительство Приднестровской Молдавской Республики
  • «Письма в будущее»: каким видели 2017-й год полвека назад
    Фото: Администрация муниципального образования Руднянского района
  • «Письма в будущее»: каким видели 2017-й год полвека назад
    Фото: Официальный сайт муниципального района «Борисовский район» Белгородской области
Жизнь планеты

«Письма в будущее»: каким видели 2017-й год полвека назад

7 ноября 1967 года в СССР отмечался 50-летний юбилей Октябрьской революции. В рамках празднования по всей стране были заложены «капсулы времени» — послания, которые потомки должны были прочесть спустя полвека: в 2017 году.
Анастасия Баринова
8 ноября 2017 в 13:49
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В российских городах начали вскрывать капсулы с посланиями, оставленными в 1967 году. Пожелания и предположения, высказанные в те годы, показывают, насколько сильно меняется мир: так, что спрогнозировать что-либо даже на такой краткий исторический период невозможно.

50 лет назад СССР был флагманом освоения космоса; неудивительно, что большинство посланий к потомкам затрагивает космическую тему. «Первые спутники, корабли, выведенные на орбиту Земли — это наши корабли; первый аппарат, опустившийся на поверхность Луны — это наш аппарат; первый человек, поднявшийся в космос — это наш человек; первый космонавт, вышедший из корабля в мертвую пустыню космоса — это наш космонавт; первая межпланетная станция, опустившаяся на поверхность Венеры — это наша станция. Вы, наверное, уже освоили эту планету, но для нас она была планетой тайн и загадок. И мы первые начали их открывать», — писали в 1967 году жители Тирасполя.

«Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику. Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций», — говорится в новосибирском документе.

Узнайте, почему мы до сих пор не на Марсе. Читать далее

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