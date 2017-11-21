Подземное пламя в Китае не гаснет почти 60 лет: видео
В районе Чанчжоу в центральной части Китая находится настоящая огненная поляна, где из-под земли ежесекундно вырываются по 7−8 языков пламени. Им не страшна любая погода: пламя не исчезает даже под дождем. Впервые оно появилось здесь 59 лет назад, и местные жители восприняли это как подарок судьбы. Вместо того, чтобы тратить дорогие дрова на приготовление пищи и кипячение воды, они приходят к бесплатному огню.
Подобные подземные пожары встречаются по всей планете в самых разных климатических условиях. Причиной их появления может может быть молния, человеческая неосторожность или, например, горнодобывающие работы. Возникнув, они могут гореть на протяжении многих лет.
В Чунцине группа по разведке нефти пробурила скважину на месторождении природного газа. Разработку здесь так и не начали, а заброшенная скважина, куда проник кислород, загорелась. Ученые поясняют, что негативные стороны таких явлений перевешивают положительные. На территории Китая известно немало подземных пожаров; чаще всего под землей возгорается уголь.
При этом китайский уголь отличается высочайшим качеством (этот сорт называется антрацитом). Вместо того, чтобы удовлетворять нужды человека, он исчезает бессмысленно — но не бесследно: на поверхность земли вырывается токсичная смесь окиси углерода, двуокиси серы и пыли. Это не только загрязняет воздух поблизости, но и вносит вклад в изменение климата, повышая концентрацию парниковых газов в атмосфере. Кроме того, в результате истощения угольных пластов возникают провалы в земле.
Узнайте о других местах, где огонь не гаснет много лет.