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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: aeonmag/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: fiore_carmine/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
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Фото: kejacomo/Instagram
Куклы заменили людей в опустевшей деревне: фото и видео
Деревня Нагоро расположена в горной долине на высоте 800 метров вдали от популярных туристических путей. Известной она стала в 2014 году: немецкий студент, учившийся в Хиросиме, снял о деревне видеорепортаж, который посмотрело более полумиллиона людей во всем мире.
Отличительной особенностью деревни является сотня кукол, изображающих живых людей. Все они сделаны руками Аяно Цукими — уроженки этих мест. В 2002 году 52-летняя Аяно вернулась домой из Осаки, чтобы заботиться о своем пожилом отце. Она обратила внимание на то, насколько за годы ее отсутствия опустела деревня: вместо прежних 300 односельчан ее встретило лишь несколько десятков человек. Поселившись в деревне, Аяно занялась сельским хозяйством, и для защиты посевов от птиц и зверей она решила сделать пугало. Оно и положило начало коллекции, которая теперь насчитывает сотни кукол, не имеющих аналогов в мире.
Процесс изготовления начинается с создания выразительного лица. Некоторые куклы — собирательные образы, а другие созданы в память об умерших жителях деревни. Для тела художница использует деревянный каркас, обмотанный множеством газетных листов. Одежду и обувь Аяно отдают местные жители. Эта работа занимает пару дней, а «живут» куклы около двух лет: установленные под открытым небом, они портятся от непогоды.
За все время своего творчества Аяно изготовила более 350 кукол, но в постоянной «экспозиции» представлено около сотни. Каждая кукла регистрируется в журнале, который доступен туристам. Рядом с ним висит объявление: «Мы не простые пугала. У каждого из нас есть свое имя, характер и биография, описанные в этом журнале».
Сейчас в Нагоро живет лишь 30 человек: самый юный из них учится во 2 классе, большая же часть — пожилые люди. Эта ситуация характерна для всей Японии: по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций страны за 2013 год, более 10 тысяч сел находятся под угрозой исчезновения из-за низкой рождаемости и старения населения.