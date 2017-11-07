На Камчатский музей сошел оползень: фото
Принесенные циклоном сильные дожди размыли грунт в районе Камчатского краевого объединенного музея. Подпорная стенка здания оказалась снесена, и оползень подошел к нему вплотную. Специалисты городского Управления безопасности жизнедеятельности населения приступили к разбору образовавшихся завалов.
Краевой объединенный музей находится в бывшей канцелярии губернатора Камчатской области. Его первыми экспонатами в 1911 году стали предметы, переданные путешественниками и учеными, исследовавшими Камчатку в начале ХХ века. В наши дни в музейной коллекции насчитывается более 120 тысяч уникальных музейных предметов по истории края. Кроме того, сам особняк включен в список культурного наследия.
По предварительной оценке экспертов, в результате стихийного бедствия историческое здание серьезных повреждений не получило; не пострадали и музейные фонды.
Посмотрите, как даже небольшой оползень может обернуться катастрофой.