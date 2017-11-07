  • На Камчатский музей сошел оползень: фото
    Фото: kamgov.ru
  • На Камчатский музей сошел оползень: фото
    Фото: kamgov.ru
  • На Камчатский музей сошел оползень: фото
    Фото: kamgov.ru
  • На Камчатский музей сошел оползень: фото
    Фото: kamgov.ru
  • На Камчатский музей сошел оползень: фото
    Фото: kamgov.ru
Жизнь планеты

На Камчатский музей сошел оползень: фото

В ночь на 5 ноября по южным районам Камчатки пронесся мощный циклон. Одним из его результатов стал оползень в центре Петропавловска-Камчатского.
Анастасия Баринова
7 ноября 2017 в 14:50

Принесенные циклоном сильные дожди размыли грунт в районе Камчатского краевого объединенного музея. Подпорная стенка здания оказалась снесена, и оползень подошел к нему вплотную. Специалисты городского Управления безопасности жизнедеятельности населения приступили к разбору образовавшихся завалов.

Краевой объединенный музей находится в бывшей канцелярии губернатора Камчатской области. Его первыми экспонатами в 1911 году стали предметы, переданные путешественниками и учеными, исследовавшими Камчатку в начале ХХ века. В наши дни в музейной коллекции насчитывается более 120 тысяч уникальных музейных предметов по истории края. Кроме того, сам особняк включен в список культурного наследия.

  • На Камчатский музей сошел оползень: фото
    Фото: Kamchatka-museum.ru

По предварительной оценке экспертов, в результате стихийного бедствия историческое здание серьезных повреждений не получило; не пострадали и музейные фонды.

Посмотрите, как даже небольшой оползень может обернуться катастрофой.

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