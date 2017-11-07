  • Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
    Фото: treejury/Instagram
  • Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
    Фото: lugo9940/Instagram
  • Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
    Фото: oscarde/Instagram
  • Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
    Фото: rigob_/Instagram
  • Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
    Фото: pablosoriot/Instagram
  • Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
    Извержение 2012 года Фото: NASA Earth Observatory
Жизнь планеты

Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города

Мексиканский вулкан Попокатепетль за 500 лет наблюдений сильно извергался 15 раз. Но и в промежутках вулкан почти не спит, оправдывая свое имя «Дымящийся холм».
Анастасия Баринова
7 ноября 2017 в 13:49

Один из самых активных вулканов Мексики, Попокатепетль находится в 70 км к юго-востоку от столицы, в восточной части Транс-мексиканского вулканического пояса. Высочайшая вершина пояса (и всей Мексики) — Пик Орисаба (5636 метров); с 5426-метровой высотой Попокатепетль занимает второе место. Ранее вулкан также входил в число трех высочайших мексиканских гор, имеющих ледники, но постоянная активность привела к рекордному повышению температуры, и ледники Попокатепетля исчезли.

В XX веке происходило два крупных извержения «дымящегося холма»: в 1947 и 1994 годах. Ветер разносил пепел на десятки километров, и многие близлежащие населенные пункты были эвакуированы. В 2005 году со склонов вулкана потекла лава, в 2012 году в воздух наряду с газом и золой полетели фрагменты раскаленной породы.

С тех пор вулкан ежегодно напоминает о себе, выбрасывая пепел и пар после небольших «передышек».

В апреле 2016 года дымовой столб поднялся на высоту до 2 километров и был затем разнесен ветром на расстояние до 3,5 километров.
Начиная с 3 ноября 2017 года было зафиксировано более 200 случаев низкоинтенсивных испарений пара и газа, а также три выброса вулканического вещества.

Зона радиусом 12 км вокруг вулкана объявлена опасной. Пепел, унесенный на три десятка километров, осел в городах Екапистла (Yecapixtla) и Сакуальпан (Zacualpan). Местная администрация попросила жителей собирать его вручную, чтобы минимизировать попадание в систему водоснабжения.

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