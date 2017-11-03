  • Пыльная буря на Среднем Востоке: фото NASA
    Фото: Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response
  • Пыльная буря на Среднем Востоке: фото NASA
    Фото: Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response
Жизнь планеты

Пыльная буря на Среднем Востоке: фото NASA

Крупная пыльная буря накрыла в октябре Ирак, Саудовскую Аравию и Кувейт. Это нередкое для региона явление, однако в последние годы оно случается все чаще.
Анастасия Баринова
3 ноября 2017 в 13:17
2

Спутники NASA «Терра» и «Аква» сделали снимки стран Персидского залива: большая часть их территории в эти дни была накрыта огромной пыльной бурей. В Ираке по данным на 30 октября видимость не превышала 600 метров. Авиасообщение было приостановлено; сотни людей, ощутив проблемы с дыханием, обратились в больницы. Столь же тяжелая ситуация сложилась в Кувейте и Саудовской Аравии.

Многодневные пыльные бури на Средний Восток приносит северно-западный ветер шамаль. Он дует в течение всего года с пиком в июне и июле. Согласно результатам недавнего исследования, в Ираке и соседних регионах частота пыльных бурь за последнее десятилетие возросла. Причиной является уменьшение количества осадков вследствие глобального потепления в сочетании с деградацией земель и опустыниванием.

Посмотрите, как пыльная буря накрыла китайский город.

Тоже интересно

Странная пыльная буря в Чили: фото

Обсудить
СМИ2
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Тоже интересно
Что общего у Ставрополя и Марса
Что общего у Ставрополя и Марса
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы