  • Засуха обнажила руины затопленного города: видео
    Фото: blondeeimear/Instagram
  • Засуха обнажила руины затопленного города: видео
    Фото: georgebgallery/Instagram
  • Засуха обнажила руины затопленного города: видео
    Фото: National Geographic
  • Засуха обнажила руины затопленного города: видео
    Фото: hector.mtz.garcia/Instagram
  • Засуха обнажила руины затопленного города: видео
    Фото: aubecsale/Instagram
  • Засуха обнажила руины затопленного города: видео
    Фото: sergio_gonzalez_sierra/Instagram
  • Засуха обнажила руины затопленного города: видео
    Фото: ester_larioja/Instagram
Жизнь планеты

Засуха обнажила руины затопленного города: видео

Деятельность человека нередко меняет ландшафт до неузнаваемости. Но иногда природа возвращает себе свои права.
Анастасия Баринова
2 ноября 2017 в 19:29

Небольшой город Мансилья-де-ла-Сьерра в испанской провинции Риоха в начале XX века насчитывал не более 600 жителей. В 1959 году развитие региона потребовало строительство гидроэлектростанции, и лучшим местом для строительства оказался именно этот населенный пункт.

Жителей переселили в другие города, расположенные неподалеку, и опустевшая Мансилья-де-ла-Сьерра со всеми ее постройками скрылась под водой. Обычно к осени плотина немного пересыхала, и можно было увидеть руины некоторых зданий.


Но в результате глобального потепления Риоха все чаще страдает от рекордно высоких температур, и реки, питавшие искусственное водохранилище, уже не способны наполнить его водой. После необыкновенно жаркого лета 2016 года Мансилья-де-ла-Сьерра впервые появилась на поверхности земли целиком и остается в таком виде до сих пор.

Туристы прогуливаются среди полуразрушенных зданий, а старожилы, еще заставшие город живым, сравнивают свои воспоминания с действительностью.

Ученые не исключают, что вода может вернуться, но для этого средняя температура должна соответствовать нормам, чего пока не происходит.

Посмотрите, как из-под воды появилась часть Великой Китайской стены.

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СМИ2
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