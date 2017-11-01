Озеро глубиной 20 метров ушло под землю: видео
Водоем, расположенный неподалеку от населенного пункта Пивоварово, достигал в глубину 20 метров — однако 12 октября у его берега образовалась карстовая воронка. В нее утекла вода, обнажив илистое дно.
По словам директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Алексея Мигачева, в Вязниковском, Гороховецком и Муромском районах нередко образуются провалы, поскольку здесь активно продолжается процесс карстообразования.
Воронки появляются из-за движения почвы в горных породах: подземные воды растворяют и выщелачивают пласты пород, и земля проседает. Под озером Саканцы на глубине более 80 метров протекает подземная река.
Провал водоема уже происходил в 1941 и 1957 годах. Вернется ли вода на этот раз, не известно. Местные жители говорят, что озеро находилось в 40 метрах от Пивоваровского провала, образовавшегося в 1959 году. Это огромный котлован посреди леса, в который мог бы уместиться девятиэтажный дом. Воды в нем нет, а его склоны густо покрыты деревьями.
Посмотрите на самые крупные в мире карстовые воронки.