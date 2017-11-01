  • Озеро глубиной 20 метров ушло под землю: видео
    Фото: Вязниковский offroad/YouTube
  • Озеро глубиной 20 метров ушло под землю: видео
    Фото: Вязниковский offroad/YouTube
  • Озеро глубиной 20 метров ушло под землю: видео
    Фото: Вязниковский offroad/YouTube
  • Озеро глубиной 20 метров ушло под землю: видео
    Фото: Вязниковский offroad/YouTube
Жизнь планеты

Озеро глубиной 20 метров ушло под землю: видео

В Вязниковском районе Владимирской области под землю ушло лесное карстовое озеро Саканцы. В провал затянуло рыбу и водоросли.
Анастасия Баринова
1 ноября 2017 в 13:27
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Водоем, расположенный неподалеку от населенного пункта Пивоварово, достигал в глубину 20 метров — однако 12 октября у его берега образовалась карстовая воронка. В нее утекла вода, обнажив илистое дно.


По словам директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Алексея Мигачева, в Вязниковском, Гороховецком и Муромском районах нередко образуются провалы, поскольку здесь активно продолжается процесс карстообразования.

Воронки появляются из-за движения почвы в горных породах: подземные воды растворяют и выщелачивают пласты пород, и земля проседает. Под озером Саканцы на глубине более 80 метров протекает подземная река.

Провал водоема уже происходил в 1941 и 1957 годах. Вернется ли вода на этот раз, не известно. Местные жители говорят, что озеро находилось в 40 метрах от Пивоваровского провала, образовавшегося в 1959 году. Это огромный котлован посреди леса, в который мог бы уместиться девятиэтажный дом. Воды в нем нет, а его склоны густо покрыты деревьями.

Посмотрите на самые крупные в мире карстовые воронки.

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СМИ2
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