  • Дом Висенса откроется для туристов в ноябре
    Фото: Casa Vicens
  • Дом Висенса откроется для туристов в ноябре
    Фото: Casa Vicens
  • Дом Висенса откроется для туристов в ноябре
    Фото: Casa Vicens
Жизнь планеты

Дом Висенса откроется для туристов в ноябре

Начиная с 16 ноября 2017 года, первое творение великого архитектора Антонио Гауди — Дом Висенса — станет полностью открыто для посещений.
National Geographic Россия
31 октября 2017 в 14:19

Дом Висенса (кат. Casa Vicens) был возведен в 1883—1885 годах. Его автором является легендарный архитектор Антонио Гауди, в то время лишь окончивший институт и искавший свой собственный стиль. В эти же годы каталонский фабрикант керамической плитки Мануэль Висенс унаследовал участок земли в районе Gràcia, находившемся тогда за пределами Барселоны. Встреча главы семейства, захотевшего иметь летнюю резиденцию, с начинающим архитектором открыла новую главу в истории мирового зодчества.

Здание в форме правильного четырехугольника покрыто яркими узорами из кирпича и изразцов, но это лишь отчасти связано с пожеланиями заказчика, работавшего в сфере производства этих материалов. Гауди и сам активно интересовался испано-арабским стилем мудехар, для которого характерны подобные элементы декора. Кроме того, он смело соединил эти тенденции со стилем модерн и собственными идеями. Крайней изысканностью отличался и интерьер, где картины и скульптуры размещались на фоне причудливых орнаментов.

В начале и середине XX века новые владельцы особняка провели реконструкцию, после которой исчезла часть сада, ротонда, фонтан с каскадом и другие части архитектурного комплекса. Тем не менее в целом первоначальный замысел Гауди был сохранен. В 2005 году Дом Висенса вместе с другими работами мастера был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

До недавнего времени дом был жилым, а для посторонних посетителей он открывался лишь символически раз в году: 22 мая, в день Св. Риты. Эта дата была выбрана в честь святой, чья часовня была возведена в 1925 году на участке возле Дома Висенса. В 2014 году один из крупнейших европейских банков выкупил здание у его владельцев, затем была проведена его реставрация.

Дом Висенса станет музеем. В его залах будут представлены эскизы работ великого архитектора, а также здесь будут проходить временные художественные выставки.

Предварительная продажа билетов стартовала на официальном сайте Дома.

Дом Висенса расположен по адресу carrer de les Carolines, 22−24, в районе Грасия.

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