Безработный нашел на улице флешку с секретными данными аэропорта Хитроу
Флеш-накопитель нашел среди листьев в парке безработный мужчина и подключил его к библиотечному компьютеру. Увиденное встревожило его, и он сообщил о своей находке в редакцию Sunday Mirror — а сотрудники газеты уведомили правоохранительные органы.
На флешке, не защищенной паролем, находилось 76 папок с 174 документами, касающихся обеспечения безопасности и планов проведения антитеррористических мероприятий в Хитроу. В частности, в документах детально рассказывалось, по какому маршруту королева Великобритании Елизавета II добирается в аэропорт и перемещается в его стенах.
Перестали быть тайной данные о маршрутах и охране членов правительства страны, расписание патруля, который отвечает за предотвращение терактов, а также различные схемы с расположением камер, тоннелей и выходов из аэропорта. По словам авиационных экспертов, сбор этой информации занял несколько лет. Тот факт, что конфиденциальные данные оказались в посторонних руках и могут в любой момент быть загружены в интернет для всеобщего доступа, вызвал обеспокоенность руководства аэропорта. Начато срочное расследование обстоятельств утечки. Эксперты рассчитывают выяснить, каким образом были похищены секретные данные, и предпринять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Вместе с тем, представители Хитроу уверяют, что воздушные ворота остаются хорошо защищенными, и пассажирам ничто не угрожает.
Самый загруженный аэропорт Европы, Хитроу, ежегодно обслуживает 75 миллионов пассажиров, пользующихся услугами 80 авиакомпаний.
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