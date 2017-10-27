С кириллицы на латиницу: перевод казахского алфавита
Вопрос о необходимости возвращения к латинице Нурсултан Назарбаев поднимает с 2006 года.
Согласно последнему указу, подписанному 26 октября 2017 года и опубликованному на официальном сайте президента республики Казахстан, поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику будет осуществлен до 2025 года.
Каким будет новый алфавит, основанный на латинице, можно посмотреть в приложении к указу.
Противники нововведения говорят, что перевод на латиницу приведет к обнищанию фонетической специфики казахского языка. Другие лингвисты напоминают, что «в казахском языке своих исконных звуков всего 26. И эти 26 звуков мы передаем 42 буквами. Вы представляете, казахский ребенок идет в первый класс, он выучивает 42 буквы, среди которых 16 не касаются его языка».
Казахский язык в разное время использовал разные системы письменности. С Х по ХХ вв. в стране применялся арабский алфавит; в 1929 году Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы, а с 1940 года в Казахстане официальным является кириллический алфавит, содержащий 42 буквы.