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С кириллицы на латиницу: перевод казахского алфавита

Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу был подписан президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
National Geographic Россия
27 октября 2017 в 12:02
  • С кириллицы на латиницу: перевод казахского алфавита
    Фото: Ds02006

Вопрос о необходимости возвращения к латинице Нурсултан Назарбаев поднимает с 2006 года.

Согласно последнему указу, подписанному 26 октября 2017 года и опубликованному на официальном сайте президента республики Казахстан, поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику будет осуществлен до 2025 года.

Каким будет новый алфавит, основанный на латинице, можно посмотреть в приложении к указу.

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Противники нововведения говорят, что перевод на латиницу приведет к обнищанию фонетической специфики казахского языка. Другие лингвисты напоминают, что «в казахском языке своих исконных звуков всего 26. И эти 26 звуков мы передаем 42 буквами. Вы представляете, казахский ребенок идет в первый класс, он выучивает 42 буквы, среди которых 16 не касаются его языка».

Казахский язык в разное время использовал разные системы письменности. С Х по ХХ вв. в стране применялся арабский алфавит; в 1929 году Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы, а с 1940 года в Казахстане официальным является кириллический алфавит, содержащий 42 буквы.

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