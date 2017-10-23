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Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
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Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
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Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
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Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
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Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
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Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
Здесь же состоялось открытие музея Тульского резного наличника, где собраны образцы резных наличников и элементы декора, изготовленные туляками в конце XIX-начале XX веков, сообщает пресс-служба правительства области.
Музейно-выставочный комплекс вошел в структуру областного объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма.
«Открытие музея — часть большой работы по развитию малых городов. Теперь в Туле появилось еще одно пространство, которое по-настоящему отражает тульский характер и дух. Здесь можно познакомиться с традициями тульского зодчества и промыслами», — заявил заместитель министра культуры РФ Олег Рожков.
В экспозициях представлено более 20 копий наличников Тулы и около 30 аутентичных наличников и элементов декора дома (наверший, боковых стоек, кронштейнов, лопаток, элементов подзоров и фризов).
Также в музее собран фотобанк, в котором около 300 изображений резных наличников.
Новый музейный комплекс в ближайшее время будет включен в региональные туристические маршруты.
Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1б.
Время работы: по будням с 9 до 18 часов.