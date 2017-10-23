  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
Жизнь планеты

Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника

Этнодвор со слободой с мастерскими и выставочными зонами открылся в Туле, в каждой слободе работают кузнецы, плотники и гончары.
Интерфакс
23 октября 2017 в 12:19

Здесь же состоялось открытие музея Тульского резного наличника, где собраны образцы резных наличников и элементы декора, изготовленные туляками в конце XIX-начале XX веков, сообщает пресс-служба правительства области.

Музейно-выставочный комплекс вошел в структуру областного объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма.

«Открытие музея — часть большой работы по развитию малых городов. Теперь в Туле появилось еще одно пространство, которое по-настоящему отражает тульский характер и дух. Здесь можно познакомиться с традициями тульского зодчества и промыслами», — заявил заместитель министра культуры РФ Олег Рожков.

  • Город мастеров: в Туле представили этнодвор Левши и музей резного наличника
    Фото: Пресс-служба правительства Тульской области

В экспозициях представлено более 20 копий наличников Тулы и около 30 аутентичных наличников и элементов декора дома (наверший, боковых стоек, кронштейнов, лопаток, элементов подзоров и фризов).

Также в музее собран фотобанк, в котором около 300 изображений резных наличников.

Новый музейный комплекс в ближайшее время будет включен в региональные туристические маршруты.

Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1б.
Время работы: по будням с 9 до 18 часов.

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СМИ2
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