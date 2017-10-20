В Москву приходит первый снег
18 октября в Москве была зафиксирована температура на уровне +14,7. Это самый высокий показатель для второй половины октября за последние три года. Однако волна тепла была кратковременной: уже 19 октября началось арктическое вторжение, принеся резкое похолодание.
В выходные и на следующей неделе в Москве по ночам ожидаются заморозки до −3…−6 ºC, температура днем не поднимется выше +5 ºC. Особенно сильный ветер, с порывами до 10 м/с, будет бушевать 21, 22 и 23 октября. Местами пройдут дожди и небольшие снегопады, на дорогах ожидается гололедица.
Затем в столицу придет антициклон, который удержит холод, но исключит осадки. Температура третьей декады октября в Москве будет «зеркальной»: до -5 ºC ночью и до +5 днем. Тем не менее в целом октябрь-2016 даже оказался немного теплее по сравнению со вторым осенним месяцем прошлых лет.
Заметно ниже нормы условия сложились только на севере Хабаровского края, а в южной части европейской и азиатской территории страны погода демонстрирует эффект глобального потепления.
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