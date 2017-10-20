  • В Москву приходит первый снег
    Фото: Pixabay.com
  • В Москву приходит первый снег
    Фото: Pixabay.com
  • В Москву приходит первый снег
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

В Москву приходит первый снег

Вторая декада октября оказалась необыкновенно теплой: тропический ураган «Офелия» оказал влияние на большую часть Европы, включая Москву. Однако на смену ему приходит арктический ветер, который принесет похолодание и снег.
Анастасия Баринова
20 октября 2017 в 15:45

18 октября в Москве была зафиксирована температура на уровне +14,7. Это самый высокий показатель для второй половины октября за последние три года. Однако волна тепла была кратковременной: уже 19 октября началось арктическое вторжение, принеся резкое похолодание.

В выходные и на следующей неделе в Москве по ночам ожидаются заморозки до −3…−6 ºC, температура днем не поднимется выше +5 ºC. Особенно сильный ветер, с порывами до 10 м/с, будет бушевать 21, 22 и 23 октября. Местами пройдут дожди и небольшие снегопады, на дорогах ожидается гололедица.

Затем в столицу придет антициклон, который удержит холод, но исключит осадки. Температура третьей декады октября в Москве будет «зеркальной»: до -5 ºC ночью и до +5 днем. Тем не менее в целом октябрь-2016 даже оказался немного теплее по сравнению со вторым осенним месяцем прошлых лет.

  • В Москву приходит первый снег
    Фото: Meteoinfo.ru

Заметно ниже нормы условия сложились только на севере Хабаровского края, а в южной части европейской и азиатской территории страны погода демонстрирует эффект глобального потепления.

Посмотрите на интерактивный климатический глобус.

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