  • Эволюция еды (Food Evolution)
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Жизнь планеты

Что смотреть на фестивале кино о науке и технологиях 360°: выбор редакции NG

VII Международный фестиваль кино о науке и технологиях 360° пройдет в Москве с 20 по 29 октября 2017 года. Мы выбрали несколько фильмов, которые ни в коем случае нельзя пропустить.
National Geographic Россия
20 октября 2017 в 11:59
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Эволюция еды (Food Evolution)

Режиссер: Скотт Хэмилтон Кеннеди (Scott Hamilton Kennedy), США

«Эволюция еды» — смелая и очень нужная попытка спокойно разобраться с мифом об опасности ГМО, а также с причинами его поразительной устойчивости. Авторы и рассказчик — знаменитый физик Нил Деграсс Тайсон — дают возможность высказаться всем сторонам и последовательно разоблачают популярные аргументы противников ГМО.

  • Что смотреть на фестивале кино о науке и технологиях 360°: выбор редакции NG

Производство ГМО-продуктов прекрасно коррелирует с числом случаев аутизма! Серьезно? Посмотрите, это число еще лучше коррелирует с потреблением органической пищи. Но задача фильма не столько выставить оппонентов дураками, сколько показать, как много могут дать и уже дают ГМО человечеству — от восстановления популяции папайи на Гавайях до борьбы с детской слепотой в Индии. Похоже, только ГМО позволит нам накормить растущее население планеты. И в этом нет ничего страшного.

В поисках кораллов (Chasing Coral)

Режиссер: Джефф Орловски, США

Группа энтузиастов — англичанин, десять лет проработавший в рекламе и уставший от необходимости доказывать, что трехслойная туалетная бумага лучше двухслойной, американец, называющий себя коралловым гиком, и молодой режиссер-документалист, до этого снявший фильм о таянии ледников, — пытается зафиксировать на камеру процесс обесцвечивания коралловых рифов — феномен, предшествующий их гибели.

Glovers Reef Photo by XL Catlin Seaview Survey - The Ocean Agency - Christophe Bailhache.jpg

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