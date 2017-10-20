Что смотреть на фестивале кино о науке и технологиях 360°: выбор редакции NG
Эволюция еды (Food Evolution)
Режиссер: Скотт Хэмилтон Кеннеди (Scott Hamilton Kennedy), США
«Эволюция еды» — смелая и очень нужная попытка спокойно разобраться с мифом об опасности ГМО, а также с причинами его поразительной устойчивости. Авторы и рассказчик — знаменитый физик Нил Деграсс Тайсон — дают возможность высказаться всем сторонам и последовательно разоблачают популярные аргументы противников ГМО.
Производство ГМО-продуктов прекрасно коррелирует с числом случаев аутизма! Серьезно? Посмотрите, это число еще лучше коррелирует с потреблением органической пищи. Но задача фильма не столько выставить оппонентов дураками, сколько показать, как много могут дать и уже дают ГМО человечеству — от восстановления популяции папайи на Гавайях до борьбы с детской слепотой в Индии. Похоже, только ГМО позволит нам накормить растущее население планеты. И в этом нет ничего страшного.
В поисках кораллов (Chasing Coral)
Режиссер: Джефф Орловски, США
Группа энтузиастов — англичанин, десять лет проработавший в рекламе и уставший от необходимости доказывать, что трехслойная туалетная бумага лучше двухслойной, американец, называющий себя коралловым гиком, и молодой режиссер-документалист, до этого снявший фильм о таянии ледников, — пытается зафиксировать на камеру процесс обесцвечивания коралловых рифов — феномен, предшествующий их гибели.
Рифы — огромные колонии живых существ, которые видны даже из космоса, за несколько недель теряют свои яркие краски, превращаясь в белые скелеты, покрытые умирающими, бесцветными полипами. В последние годы кораллы гибнут в мировом океане массово, причина — глобальное потепление, повышение температуры воды, к которому эти удивительные существа очень чувствительны. От экосистемы кораллов зависит до четверти всех живущих в океане живых существ, с ними связана жизнь миллиарда человек. Этот визуально прекрасный и страшный по существу фильм — об умирании.
Невидимый враг (Unseen enemy)
Режиссер: Джанет Тобиас (Janet Tobias), США
«Когда мы слышали выстрелы во время войны, мы бежали прочь от места, откуда доносился звук. Но куда было бежать от Эболы? » В центре немецко-американского фильма «Невидимый враг» — вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Врач, вчерашний студент-медик, которого обучали обращаться с больными Эболой всего один день, — сегодня у дверей его полевого госпиталя очередь из машин скорой помощи. Больные десятками умирают здесь же, на земляном полу, в собственной рвоте и экскрементах, и молодой врач в белом защитном костюме ничем не может им помочь.
Мы вспоминаем об опасности глобальной пандемии, только когда очередной вирус-убийца ненадолго становится главным героем телеэфиров — свиной грипп, атипичная пневмония, Эбола или недавний вирус Зика. Авторы этого гуманистичного фильма напоминают, что человечество, растущее, сконцентрированное в густонаселенных городах, активно путешествующее, каждый день балансирует на грани. Вопрос «случится ли пандемия» не имеет смысла. Важные вопросы — когда она случится, что станет возбудителем и насколько мы к этому готовы.
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