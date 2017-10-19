Канада первой в Северной Америке запретила закрывать лицо
Вопрос о необходимости запрета на головные уборы, закрывающие лицо, канадские либералы впервые подняли в 2015 году. Они подчеркивают, что в современном мире лицо в общественных местах должно быть открыто: как у тех, кто работает с людьми (например, врачи или учителя), так и у тех, кто обращается за государственными услугами. По их словам, идея не является дискриминацией последователей ислама, поскольку никаких точных названий предметов одежды (таких как паранджа или никаб) не перечисляет.
Еще в 2014 году эта же партия предлагала законопроект, в котором государственным служащим запрещалось использовать любые религиозные символы, в том числе тюрбаны (чалму). Этот закон принят не был, однако необходимость открытого лица спустя несколько лет нашла поддержку на территории провинции Квебек: 18 октября ее национальное собрание приняло соответствующее решение (Билль 62). Спорный закон был утвержден небольшим перевесом голосов: 66/51.
Нововведение вступит в силу с 1 июля 2018 года. Запрет в первую очередь отразится на женщинах, строго придерживающихся традиций ислама. Их точное число неизвестно; по данным опросов, никаб (головной убор, закрывающий лицо) носит около 3% канадских мусульманок. Национальный совет канадских мусульман уже рассматривает юридические возможности оспорить новый закон.
«По причинам, связанным с коммуникацией, идентификацией и безопасностью, общественные услуги нужно предоставлять и получать с открытым лицом. Вы видите мое лицо — я должен видеть ваше», — возражает премьер-министр Квебека Филипп Куйяр.
Подобный запрет действует во многих странах мира, и он одинаково суров к нарушителям независимо от вероисповедания и его символов. Недавно в Австрии был арестован мужчина, рекламирующий магазин в костюме акулы. В Квебеке новое правило не распространяется на людей, просто находящихся на улице: речь идет исключительно о госслужащих, а также о тех, кому требуются услуги (медицинская помощь, оформление пособия, обращение в полицию, в банк и так далее).
Об аналогичных мерах в эти дни размышляет и Дания.