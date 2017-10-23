  • «Людей нет, слезы бегут»: голос исчезнувших удмуртских деревень
    Центр музея — бутон цветка италмас.
  • «Людей нет, слезы бегут»: голос исчезнувших удмуртских деревень
  • «Людей нет, слезы бегут»: голос исчезнувших удмуртских деревень
Жизнь планеты

«Людей нет, слезы бегут»: голос исчезнувших удмуртских деревень

В Удмуртии открылся Народный музей исчезнувших деревень, где собрали фото и вещи, некогда принадлежавшие жителям уже пропавших с карты селений. Как хранят память об утраченной малой Родине и как открытие музея отпраздновали в деревне Сеп — рассказывает Анастасия Крутикова.
Анастасия Крутикова
23 октября 2017 в 14:27
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Нарядная женщина в национальном удмуртском костюме стоит посреди осеннего лесного лога у дымящегося котелка, в котором варится ритуальная каша на мясном бульоне. Рядом пышет жаром печь. Неподалеку раздаются тягучие напевы на удмуртском языке, и виднеются на склонах холмов потемневшие от времени деревянные дома, затянутые легкой дымкой. Женщина ловко орудует то половником, помешивая в котелке крупу, то сковородой с длинной ручкой, где готовятся табани — горячие лепешки из кислого теста, которыми угощают гостей удмуртской деревни Сеп в этот день. Сегодня здесь праздник — открылся Народный музей исчезнувших деревень, о создании которого уже давно пеклись сельчане.

Семь деревень — Бисар (Малый Пежвай), Верх-Палым (Ыжнюк), Верх Пежвай (Пежвай Йыл), Лужаны, Новая Деревня (Митроки и Троицкое), Николаевка, Палым — во второй половине 20 века постигла участь тысяч других селений, попавших под программу ликвидации неперспективных деревень. На месте некогда оживленных проселочных дорог и добротных построек сейчас буйно растут травы и лес. Время берет свое, восстанавливая природный ландшафт и уничтожая следы многовекового пребывания человека на этих землях. Удмурты ушли отсюда в более крупные деревни, многие переселились в Сеп, но не забыли родных мест.

— Мы часто посещали Сеп со своими культурными и фольклорными проектами, — рассказывает Александр Юминов, руководитель проекта по созданию музея и директор АНО «Рыба Морзе Кама Рекордз». — Однажды жители вдруг показали мне собранные ими фотоальбомы про семь исчезнувших селений и рассказали про придуманный ими праздник Деревень, который они отмечают каждый год. Было видно, что материал очень классный, трогательный и мощный, но экспозиционно эти альбомы выставить было негде. И я предложил: «Давайте сделаем музей! »

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