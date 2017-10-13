Жизнь планеты

Последний рейс Air Berlin состоится 27 октября

Лебединая песня обанкротившегося авиаперевозчика.
Интерфакс
13 октября 2017 в 19:47
  • Последний рейс Air Berlin состоится 27 октября
    Фото: Pixabay

Это будет рейс АВ6210, который, согласно расписанию, вылетит из Мюнхена в 21:35 и прибудет в берлинский аэропорт Тегель в 22:45 по местному времени, сообщила представитель Air Berlin изданию Deutsche Welle.

Большинство дальних рейсов авиакомпании уже отменены, а оставшиеся будут осуществляться до 15 октября. Ранее Air Berlin говорила о том, что планирует прекратить все полеты самое позднее до 28 октября.

Германский авиаперевозчик объявил о процедуре банкротства 15 августа, после того как основной акционер компании Etihad Airways заявил, что прекращает дальнейшее финансирование немецкого авиаперевозчика.

Между тем ирландская авиакомпания Ryanair объявила о намерении обратиться в Европейскую комиссию относительно сделки между Deutsche Lufthansa AG и Air Berlin.

Lufthansa покупает основную часть Air Berlin, в том числе 81 из 134 самолетов. Соглашение об этом было подписано 12 октября. В том числе Lufthansa купит за 210 млн евро австрийскую «дочку» Niki Luftfahrt GmbH и региональную авиакомпанию Luftfahrtgesellschaft Walter mbH, базирующуюся в Дортмунде. Сумма соглашения может быть скорректирована к моменту её завершения. Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов.

Также в сообщении после подписания соглашения отмечалось, что Air Berlin продолжает вести переговоры с британской easyJet Plc и другими потенциальными покупателями других активов авиакомпании.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил в четверг, что его авиакомпания возьмет на работу около трех тысяч сотрудников Air Berlin. Штат обанкротившегося авиаперевозчика составляет порядка 8,5 тыс. человек. Читать далее

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