  • Пожары в Калифорнии: вид из космоса
    Фото: Jeff Schmaltz LANCE/EOSDIS MODIS Rapid Response Team
  • Пожары в Калифорнии: вид из космоса
    Фото: NASA Goddard MODIS Rapid Response Team/Rob Gutro
  • Пожары в Калифорнии: вид из космоса
    Фото: NASA Goddard MODIS Rapid Response Team/Rob Gutro
Жизнь планеты

Пожары в Калифорнии: вид из космоса

Пожары, бушующие в Калифорнии, признаны крупнейшими в истории штата. Уничтожены лесные массивы, виноградники и здания; 23 человека погибли. На спутниковых снимках виден масштаб распространения огня.
Анастасия Баринова
12 октября 2017 в 15:19

Лесные пожары не прекращаются в Калифорнии уже давно. Огнеборцы не успевают их тушить: сильный ветер в условиях жаркой погоды разносит пламя на огромное расстояние.


9 октября спутник NASA «Аква» сфотографировал северную часть Калифорнии, охваченную огнем. Снимок сделан с помощью спектрорадиометра среднего разрешения MODIS. Активно горящие зоны на нем обозначены красным цветом. Каждая яркая точка — это область, где тепловые детекторы зафиксировали экстремально высокую температуру. В сочетании со шлейфами дыма можно оценить масштабы стихийного бедствия.

Этот пожар начался в минувшие выходные; скорость ветра достигала 34 км в час, и пламя охватило территорию в 30 тысяч га. Пострадала долина Напа и другие винодельческие регионы Калифорнии. Огонь уничтожил тысячи жилых зданий и угрожает еще множеству других. К настоящему времени известно о гибели 23 человек; сотни числятся пропавшими без вести.

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