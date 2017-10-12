Пожары в Калифорнии: вид из космоса
Лесные пожары не прекращаются в Калифорнии уже давно. Огнеборцы не успевают их тушить: сильный ветер в условиях жаркой погоды разносит пламя на огромное расстояние.
9 октября спутник NASA «Аква» сфотографировал северную часть Калифорнии, охваченную огнем. Снимок сделан с помощью спектрорадиометра среднего разрешения MODIS. Активно горящие зоны на нем обозначены красным цветом. Каждая яркая точка — это область, где тепловые детекторы зафиксировали экстремально высокую температуру. В сочетании со шлейфами дыма можно оценить масштабы стихийного бедствия.
Этот пожар начался в минувшие выходные; скорость ветра достигала 34 км в час, и пламя охватило территорию в 30 тысяч га. Пострадала долина Напа и другие винодельческие регионы Калифорнии. Огонь уничтожил тысячи жилых зданий и угрожает еще множеству других. К настоящему времени известно о гибели 23 человек; сотни числятся пропавшими без вести.