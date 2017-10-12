  • Швейцария смывает в канализацию 43 килограмма золота в год
    Фото: Elke Suess/Eawag
  • Швейцария смывает в канализацию 43 килограмма золота в год
    Фото: Rama/Wikipedia
Жизнь планеты

Швейцария смывает в канализацию 43 килограмма золота в год

В отходах человеческой жизнедеятельности содержится множество химических элементов, в том числе — редкоземельные и драгоценные металлы в небольшой концентрации. А в «золотой столице» мира, Швейцарии, количество золота и серебра в канализации бьет рекорды.
Анастасия Баринова
12 октября 2017 в 13:39
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Специалисты Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag) по заказу Министерства здравоохранения изучали концентрацию химических элементов в донных отложениях на очистных сооружениях сточных вод. Согласно полученным данным, ежегодно по канализационной сети страны проходит около 43 кг золота и 3000 кг серебра. Кроме того, в отходах содержится 1070 кг гадолиния, 1500 кг неодима, 150 кг иттербия и другие элементы — 62 в общей сложности.

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В рамках исследования рассматривалась концентрация каждого элемента на каждой из 64 очистительных станций Швейцарии. Кроме того, было подсчитано «производство» веществ гражданами (то есть масса каждого химического элемента в составе отходов на душу населения). Меньше всего в сливах содержится золота, иридия или лютеция (до нескольких микрограммов). Концентрация таких элементов, как цинк, скандий, иттрий, ниобий и гадолиний, оказалась на уровне около миллиграмма, тогда как содержание фосфора, железа и серы — не менее 1 грамма в день.

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