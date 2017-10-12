Швейцария смывает в канализацию 43 килограмма золота в год
Специалисты Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag) по заказу Министерства здравоохранения изучали концентрацию химических элементов в донных отложениях на очистных сооружениях сточных вод. Согласно полученным данным, ежегодно по канализационной сети страны проходит около 43 кг золота и 3000 кг серебра. Кроме того, в отходах содержится 1070 кг гадолиния, 1500 кг неодима, 150 кг иттербия и другие элементы — 62 в общей сложности.
В рамках исследования рассматривалась концентрация каждого элемента на каждой из 64 очистительных станций Швейцарии. Кроме того, было подсчитано «производство» веществ гражданами (то есть масса каждого химического элемента в составе отходов на душу населения). Меньше всего в сливах содержится золота, иридия или лютеция (до нескольких микрограммов). Концентрация таких элементов, как цинк, скандий, иттрий, ниобий и гадолиний, оказалась на уровне около миллиграмма, тогда как содержание фосфора, железа и серы — не менее 1 грамма в день.
В денежном выражении это означает, что ежегодно в канализацию уходит золото на сумму 1,5 млн швейцарских франков ($1,8 млн). Столько же стоит и серебро (его цена ниже, но объем значительно больше). Имеют свою цену и прочие металлы.
Причиной спуска «сокровищ» в канализацию является промышленность: это доказывает разница данных по разным районам. В частности, в кантоне Юра, где находятся заводы по производству часов, значительно (более чем в 100 раз по сравнению с другими частями страны) повышена концентрация золота, рутения и родия. А в Тичино высокая концентрация золота и платины объясняется наличием заводов по очистке драгоценных металлов.
Однако эффективной технологии по извлечению необходимых элементов из сточных вод еще не существует: современные методы не рентабельны. Таким образом, швейцарская канализация является золотым дном, бесследно поглощающим миллионы долларов.
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