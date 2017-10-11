Жизнь планеты

В Малави эвакуируют сотрудников ООН из-за охоты на вампиров

На юго-востоке Африки свято верят в вампиров — и истребляют их. Недавно начавшаяся охота стала причиной беспорядков в стране. ООН вынуждена эвакуировать своих сотрудников — но покинуть страну непросто.
Анастасия Баринова
11 октября 2017 в 18:15
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  • В Малави эвакуируют сотрудников ООН из-за охоты на вампиров
    В Малави сильны языческие верования. Мальчики, например, проходят обряд инициации. Фото: Aderito Maciel / Flickr.com

В 2003 году малавийский журналист попал в тюрьму за распространение слухов о вампирах. Случай показательный: большинство жителей твердо убеждены, что мифические кровопийцы существуют на самом деле.

Эти мифические представления далеко не безобидны: человек, которого соседи или знакомые заподозрят в вампиризме, может быть забит камнями.

Только с середины сентября 2017 года в Малави жертвами самосуда стали 5 человек, и еще десятки пострадали в ходе массовых столкновений. ООН, посчитав ситуацию в стране опасной, приступила к эвакуации сотрудников местных некоммерческих организаций.

Серьезным препятствием для этих операций становятся блок-посты на дорогах: здесь самопровозглашенные охотники на вампиров проверяют транспортные средства. Это не только затрудняет передвижение, но и ставит под угрозу жизнь работающих в стране иностранцев.

  • В Малави эвакуируют сотрудников ООН из-за охоты на вампиров
    Фото: US Army Africa / Flickr.com

В группе риска оказались те, кто оказывает населению медицинскую помощь: малавийцы уверены, что правительство вступило с вампирами в заговор и поставляет кровь международным организациям, собирая ее у ничего не подозревающих жителей.

В вампиров верят и в соседнем Мозамбике. Представители ООН подчеркивают, что многие из их коллег до сих пор остаются в опасных районах, подверженных массовой истерии.

Миротворческую деятельность в регионе рекомендовано приостановить. А немного севернее, в Уганде, в целях борьбы с засухой до сих пор совершаются жертвоприношения.

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