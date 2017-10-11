В Малави эвакуируют сотрудников ООН из-за охоты на вампиров
В 2003 году малавийский журналист попал в тюрьму за распространение слухов о вампирах. Случай показательный: большинство жителей твердо убеждены, что мифические кровопийцы существуют на самом деле.
Эти мифические представления далеко не безобидны: человек, которого соседи или знакомые заподозрят в вампиризме, может быть забит камнями.
Только с середины сентября 2017 года в Малави жертвами самосуда стали 5 человек, и еще десятки пострадали в ходе массовых столкновений. ООН, посчитав ситуацию в стране опасной, приступила к эвакуации сотрудников местных некоммерческих организаций.
Серьезным препятствием для этих операций становятся блок-посты на дорогах: здесь самопровозглашенные охотники на вампиров проверяют транспортные средства. Это не только затрудняет передвижение, но и ставит под угрозу жизнь работающих в стране иностранцев.
В группе риска оказались те, кто оказывает населению медицинскую помощь: малавийцы уверены, что правительство вступило с вампирами в заговор и поставляет кровь международным организациям, собирая ее у ничего не подозревающих жителей.
В вампиров верят и в соседнем Мозамбике. Представители ООН подчеркивают, что многие из их коллег до сих пор остаются в опасных районах, подверженных массовой истерии.
Миротворческую деятельность в регионе рекомендовано приостановить. А немного севернее, в Уганде, в целях борьбы с засухой до сих пор совершаются жертвоприношения.