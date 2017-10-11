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Посадка сквозь густые облака в горах: видео
Капитан самолета показал с помощью видео процесс посадки сквозь густые облака в горах. Ролик назван «Вот почему мы летаем»: с земли такой захватывающий вид недоступен.
Анастасия Баринова
11 октября 2017 в 13:48
Капитан одного из лайнеров австралийской авиакомпании Jetstar Airways ведет YouTube-канал, где рассказывает о путешествиях. Некоторые видео сняты во время работы — непосредственно из кабины пилота.
Одно из них особенно эффектно: самолет пролетает над заснеженными и освещенными солнцем горами, а затем скрывается в густых облаках. В течение 30 секунд кроме них не видно вообще ничего, как вдруг на горизонте появляются озеро и взлетно-посадочная полоса аэропорта Куинстаун в Новой Зеландии.
«Вот почему мы летаем. Иногда то, что видит пилот за один день, люди не видят за целую жизнь», — говорит пилот, приглашая всех «посетить прекрасную Новую Зеландию».
Посмотрите на приземление глазами авиапассажира.