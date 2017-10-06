Жизнь планеты

В Дании хотят ввести запрет на скрывающую лицо одежду

В Дании могут ввести запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, в том числе традиционной мусульманской женской одежды, такой как никаб или бурка, сообщает в пятницу агентство «Ассошиэйтед пресс».
Интерфакс
6 октября 2017 в 16:29
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  • В Дании хотят ввести запрет на скрывающую лицо одежду
    Фото: Михаил Потапов

Большинство депутатов датского парламента, включая представителей оппозиции, намерены поддержать запрет такой одежды.

Представитель Либеральной партии Дании (Венстре) Якоб Эллеманн-Йенсен заявил в пятницу после встречи в парламенте, что данный проект закона не направлен против какой-либо религии и не ограничит ношение шарфов, платков, тюрбанов или кипы.

Точная дата голосования по законопроекту пока не назначена.

АР напоминает, что подобные законы уже приняты в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии и Австрии.

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