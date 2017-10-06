  • Активисты надели на Георгия Победоносца и Чижика-Пыжика респираторы
    Фото: © Liza Udilova / Greenpeace
  • Активисты надели на Георгия Победоносца и Чижика-Пыжика респираторы
    Фото: © Ilia Ivanov / Greenpeace
Жизнь планеты

Активисты надели на Георгия Победоносца и Чижика-Пыжика респираторы

На статуях Георгия Победоносца около московского Кремля и Чижика-Пыжика на Фонтанке 5 октября появились респираторы. Таким образом активисты призвали власти решить проблему загрязнения воздуха, основной причиной которой является неэкологичный транспорт.
Гринпис России
6 октября 2017 в 10:49
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Гринпис России запустил петицию, в которой предлагает ряд конкретных мер по борьбе с загрязнением воздуха: создать вокруг социально важных объектов зоны, куда запрещён въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику, которая позволит снизить уровень загрязнения воздуха.

По данным профессора Бориса Ревича, в Москве ежегодно от 5 до 7 тысяч преждевременных смертей связано с загрязнением воздуха. Во всей России загрязнение воздуха, по разным оценкам, каждый год приводит к 80−140 тысячам преждевременных смертей (около 5−7% от общей смертности). В большинстве крупных российских городов источником 80−90% вредных выбросов является неэкологичный транспорт.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Гринпис России инициировал независимые исследования качества воздуха шести крупных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Гринпис России также ведёт переговоры с властями этих и ряда других крупных городов. В 2018 году пройдёт Чемпионат Мира по футболу, и это уникальный шанс воспользоваться импульсом развития и решить проблему загрязнения воздуха. Администрация Екатеринбурга уже откликнулась на призыв Гринпис России и подписала меморандум о развитии экологичного городского транспорта.

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