Активисты надели на Георгия Победоносца и Чижика-Пыжика респираторы
Гринпис России запустил петицию, в которой предлагает ряд конкретных мер по борьбе с загрязнением воздуха: создать вокруг социально важных объектов зоны, куда запрещён въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику, которая позволит снизить уровень загрязнения воздуха.
По данным профессора Бориса Ревича, в Москве ежегодно от 5 до 7 тысяч преждевременных смертей связано с загрязнением воздуха. Во всей России загрязнение воздуха, по разным оценкам, каждый год приводит к 80−140 тысячам преждевременных смертей (около 5−7% от общей смертности). В большинстве крупных российских городов источником 80−90% вредных выбросов является неэкологичный транспорт.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Гринпис России инициировал независимые исследования качества воздуха шести крупных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Гринпис России также ведёт переговоры с властями этих и ряда других крупных городов. В 2018 году пройдёт Чемпионат Мира по футболу, и это уникальный шанс воспользоваться импульсом развития и решить проблему загрязнения воздуха. Администрация Екатеринбурга уже откликнулась на призыв Гринпис России и подписала меморандум о развитии экологичного городского транспорта.