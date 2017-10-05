Все о российских улицах: новое исследование «Яндекса»
Аналитики изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов России. В исследование не вошли лишь самые крохотные села и деревни.
В среднем российский город состоит из 190 улиц, но следует учитывать большой разброс в зависимости от размера территории: если в татарском городе Иннополис всего 4 улицы, то в Москве их — 3,8 тысячи. А для небольших населенных пунктов средний показатель — на уровне 13 улиц.
Суммарная длина всех улиц России превышает 395 тысяч километров. Если вытянуть их по прямой, то пешеход, который движется со скоростью 5 километров в час и никогда не останавливается, сможет дойти по ним до Луны примерно за девять лет.
Среди пятнадцати городов-миллионников больше всего улиц в пересчете на жителя — в Ростове-на-Дону. Зато ростовские улицы — самые короткие: 653 метра в среднем. Меньше всего улиц приходится на жителя Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, однако в этих трех городах улицы — самые длинные.
Правда, первое место в категории «самая протяженная улица» занимает Пермь: ее Восточный Обход тянется на 22,6 километров. Столичное Варшавское шоссе (22,5 км) оказалось на втором месте, а в пятерку лидеров также входят Бердское шоссе в Новосибирске (20,4 км), Обводное в Тольятти (20,2 км) и Загородное в Оренбурге (18,9 км).
Рекорд по минимальной длине (около 30 метров) могут поставить сразу несколько улиц, переулков и тупиков. Среди них — переулок Титова в Ростове-на-Дону, Полтавский в Вольске, Озерный проезд в Краснодаре и другие. Чемпион по улицам с изгибами и поворотами — город Сочи: там находятся 15 из 100 самых извилистых улиц страны. Однако самая извилистая улица России найдена в Павловске: это Английская аллея.
Около 11% улиц носят уникальные названия — например, Сосновая Щель, Собачья и Малофонтанная встречаются в России только один раз. Остальные названия повторяются, причем наиболее популярные используются от 7 тысяч до 11 тысяч раз. Самыми распространенными именами признаны Центральная, Молодежная, Школьная, Советская и Садовая. А в случаях, когда улицы названы в честь людей, деятели науки и искусства уступают политикам.
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