Взорван один из самых старых мостов Нью-Йорка: видео
Мост Костюшко длиной 1835 метров на протяжении 78 лет соединял нью-йоркские боро (районы) Куинс и Бруклин. Согласно проекту, он был рассчитан на 10 тысяч автомобилей в день и мог пропускать через себя до 180 тысяч человек. И если в середине XX века это отвечало запросам города, то спустя десятилетия мост безнадежно устарел и прославился гигантскими пробками. Решение заменить его на новый появилось еще в 90-х годах, но работы начались лишь в 2014 году.
Проект стоимостью около 100 млн долларов США реализуется в несколько этапов. К весне 2017 года рядом с мостом были возведены вантовые конструкции, «парящие» над водой. По мосту проложена шестиполосная дорога.
С вводом этого объекта в эксплуатацию оригинальный мост Костюшко был закрыт для движения; его плановый взрыв был намечен на вторую половину 2017 года. В июле начался демонтаж: сначала с моста были сняты металлические части, а затем — асфальт и бетон: это было сделано для того, чтобы минимизировать объем пыли при взрыве.
Для того, чтобы снести конструкцию, специалисты заложили более 900 зарядов. Общая масса металических деталей, которые теперь предстоит утилизировать, достигает 10 000 000 кг.
Мост сыграл важную роль в жизни города, и его последние минуты были превращены в реалити-шоу: лучшие для просмотра места разыгрывались в лотерею. 1 октября вместе с обычными горожанами попрощаться с мостом Костюшко пришли губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и конгрессвумен Каролин Мэлони (Carolyn Maloney).
К 2020 году на этом месте появится окончательный вариант нового моста, имеющего по четыре полосы движения. Вантовые конструкции также останутся на своем месте, и в результате власти рассчитывают на полное решение транспортных проблем между крупнейшими городскими районами.
Посмотрите, как в США взорвали столетний мост.