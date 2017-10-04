  • Каталония охвачена протестами: фото и видео
    Фото: martagi/Instagram
  • Каталония охвачена протестами: фото и видео
    Фото: sergibm_/Instagram
  • Каталония охвачена протестами: фото и видео
    Фото: pujol.x/Instagram
  • Каталония охвачена протестами: фото и видео
    Фото: analumramirez/Instagram
  • Каталония охвачена протестами: фото и видео
    Фото: afrancesc/Instagram
  • Каталония охвачена протестами: фото и видео
    Фото: sushipoppop/Instagram
Жизнь планеты

Каталония охвачена протестами: фото и видео

Каталония готова в ближайшие дни объявить о своей независимости от Испании. В ходе соответствующего референдума 90% проголосовавших высказались за этот путь, но Испания не услышала их мнение. В результате по всему региону прошли массовые протесты.
Анастасия Баринова
4 октября 2017 в 13:15
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1 октября в Каталонии состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о независимости от Испании. Участие в нем приняло менее половины жителей: 2,26 млн из 5,31 млн (42%), однако 90% из них высказались за отделение от Испании. Мадрид не признал эти результаты; более того, само проведение референдума было названо незаконным. Полиция перекрывала дороги к участкам и закрывала их, изымая урны. В ходе столкновений пострадали, по разным данным, от 700 до 900 человек.

В ответ на это 3 октября в Каталонии началась всеобщая забастовка. Не работал общественный транспорт, больницы и многие другие учреждения; туристические места также оказались закрыты. Только в Барселоне с протестом вышло более 700 000 человек. Как и в случае референдума, это — почти половина от общего числа всех жителей города.

Глава региона Карлес Пучдемон сообщил, что Каталония провозгласит свою независимость от Испании в течение нескольких дней. По его словам, автономное правительство «начнет работать в конце этой недели или в начале следующей». А «если Мадрид попытается вмешаться в ситуацию и взять каталонское правительство под свой контроль — это будет ошибка, которая изменит все».

Со своей стороны власти Испании остаются при мнении о единстве страны и обещают не допустить ее развала. Позицию Мадрида поддерживает и Евросоюз.

Однако в случае, если отделение Каталонии все же произойдет, интеграция нового государства в мировое сообщество будет сложной и долгой. Страна автоматически выйдет из Евросоюза, но даже при желании войти туда она, учитывая конфликт с Испанией, не обязательно будет принята. При том, что около 66% каталонской продукции идет на экспорт в ЕС — региону придется заново вступать в европейский таможенный союз.

И, наконец, в непонятном положении оказываются туристы: членом шенгенской зоны Каталония также не останется. Вместе с тем поскольку туризм вносит важный вклад в экономику региона, он может разрешить поездки по шенгенским визам и паспортам ЕС, США и других стран, имеющих безвизовый режим.

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