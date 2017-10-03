В Исландии появился памятник, следующий за полярным кругом
Полярный круг — это воображаемая линия; параллель, выше широты которой наступают полярный день и полярная ночь. Поскольку наклон земной оси постоянно уменьшается, оба полярных круга постепенно смещаются к ближайшему полюсу, все больше удаляясь от экватора.
Исландский остров Гримсей (исл. Grímsey) — единственная населенная территория страны, лежащая за полярным кругом. При этом он оказался там сравнительно недавно: всего лишь 300 лет назад, и с тех пор воображаемая линия неуклонно движется к северу.
Местная администрация решила использовать этот факт для привлечения туристов. Был объявлен конкурс на лучшую идею, и его выиграла студия Studio Granda. Ее специалисты предложили концепцию памятника, символизирующего Северный полярный круг. Он получил имя Hringur og Kúla («Кольцо и сфера»).
Гигантский шар из бетона массой 8 тонн установлен на условной линии полярного круга согласно ее текущему положению. Следуя за изменением оси Земли на севере экватора, монумент в течение года будет сдвигаться примерно на 12 метров. Помогать ему в этом будут специально нанятые рабочие.
Гримсей, где живет не более 100 человек, и ранее привлекал туристов: многим было интересно «переступить черту» полярного круга. Кроме того, здесь можно увидеть множество северных птиц на фоне живописных пейзажей. Администрация острова не сомневается, что движущийся монумент станет дополнительным поводом посетить необычный остров.
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