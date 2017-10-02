  • Лестница в небо: туристическая тропа по-датски
    Фото: EFFEKT/Facebook
  • Лестница в небо: туристическая тропа по-датски
    Фото: EFFEKT/Facebook
  • Лестница в небо: туристическая тропа по-датски
    Фото: EFFEKT/Facebook
  • Лестница в небо: туристическая тропа по-датски
    Фото: EFFEKT/Facebook
  • Лестница в небо: туристическая тропа по-датски
    Фото: EFFEKT/Facebook
Жизнь планеты

Лестница в небо: туристическая тропа по-датски

В Дании действует парк активного отдыха. Здесь можно передвигаться не только по земле: между деревьями протянуты веревочные мостики, развешаны гамаки, есть несколько зиплайнов, а теперь число аттракционов пополнится вертикальной экскурсионной тропой.
Анастасия Баринова
2 октября 2017 в 17:20
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Первую в мире вертикальную тропу для прогулок по лесу разработала датская архитектурная студия EFFEKT. Тропа в форме спирали получила имя The Treetop Experience. Она будет построена на территории приключенческого парка Camp Adventure, расположенного неподалеку от Копенгагена.

Эта местность известна природным разнообразием: на сравнительно небольшой территории представлено несколько биотопов, от водно-болотистых угодий до густых буковых лесов.

The Treetop Experience состоит из двух дорожек. Первая пролегает среди молодых и не очень высоких деревьев. Прогулка по второй позволяет рассмотреть высокие старые деревья, а венчающая ее панорамная смотровая площадка даст возможность увидеть весь лесной массив с высоты 45 метров.

Прогуливаясь по такой тропе, туристы получают необычные ракурсы для съемки, но не вступают в прямое воздействие с хрупкой экосистемой леса. Общая протяженность тропы, включая ее наземную часть, составляет 900 метров, из них 600 метров приходится на путь по спирали. Работа над проектом уже началась; первые посетители пройдут по тропе в сезоне-2018.

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