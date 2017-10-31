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(Таймырский) Долгано-Ненецкий автономный округ. Один из лучших охотников колхоза им. Калинина — Василий Чуприн — со своей упряжкой. 20 февраля 1962 года. Фото: Фотохроника ТАСС / Эдгар Брюханенко
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1 мая 1980 годаКолонны демонстрантов на подступах к Красной площади. Фото: Фотохроника ТАСС / Эдуард Песов
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Биоманипулятор с книгой1 мая 1958 года. Институт машиноведения и ЦНИИ протезирования изготовили биоманипулятор в виде человеческой кисти. Фото: Фотохроника ТАСС / Лев Портер, Марк Редькин
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Член экипажа космического корабля «Союз-26» Юрий Романенко. Фото: Фотохроника ТАСС / Альберт Пушкарев
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1 сентября 1990 года, Алтайский край. Елена Максимова, победительница конкурса барнаульских красавиц, во время съемки рекламы для НИИ земледелия и селекции сельскохозяйственных культур. Фото: Фотохроника ТАСС / Виктор Садчиков
«Мы покажем то, чего еще никто не видел». В ноябре открывается выставка «Главные кадры»
В 2016 году ТАСС завершил масштабный проект по оцифровке своего исторического фотоархива. За два года специалисты обработали, атрибутировали и систематизировали свыше 850 тысяч изображений, появившихся в период с начала 20-х годов ХХ века. На выставке «Главные кадры» эти снимки, значительная часть которых никогда не публиковалась, сможет увидеть каждый желающий.
«Фотоархив агентства — это биография целой страны, включающая все этапы ее развития, бесценное свидетельство исторических событий, — говорит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. — Сегодня в обществе растет интерес к нашему прошлому, желание понять, чем жила страна и что вдохновляло людей на грандиозные свершения, которыми все мы гордимся. И фотография — самый честный и беспристрастный документ, способный наглядно передать дух эпохи. Богатый выставочный опыт ТАСС позволил нам подготовить беспрецедентный арт-проект, дающий зрителю возможность установить живую связь с удивительным прошлым, ощутить себя частью великой истории. Мы покажем то, чего еще никто не видел».
Для «Главных кадров» из оцифрованного архива ТАСС отобрано около тысячи фотографий, отражающих знаковые события ХХ века. История становления промышленных гигантов страны, Великая Отечественная война, покорение Арктики и космоса, спортивные победы — более двадцати тематических разделов представят работы легендарных фотомастеров ТАСС. На выставке будут звучать голоса ветеранов фотохроники: посетители услышат живые истории о рождении снимков, завоевавших мировое признание.
Куратором выставки стала Нина Гомиашвили — основатель одной из первых московских специализированных фотогалерей «Победа», где выставляются признанные мастера мировой фотографии. Опыт, знания и вкус Нины Гомиашвили высоко оценены профессиональным сообществом: курируемые ею выставки с успехом проходили не только в России, но и в США, Франции, Швейцарии.
В оформлении экспозиции в «Манеже» широко использованы мультимедийные технологии, которые позволят зрителям погрузиться в историческую атмосферу архивных снимков. Вход на выставку будет бесплатным.
В следующем году ТАСС планирует показать свою выдающуюся фотоколлекцию в других городах России и мира.
Где: ЦВЗ «Манеж», Москва, Манежная площадь, 1
Когда: 1−24 ноября