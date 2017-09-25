Гражданам восьми стран запрещен въезд в США
Новые ограничения касаются граждан Весесуэлы, Ирана, Йемена, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Сомали и Чада, сообщает официальный сайт Белого Дома.
Жители Чада, Йемена и Ливии не смогут получить визы для деловых и туристических поездок. Для граждан Сирии и Северной Кореи вводятся более жесткие меры — из-за отсутствия дипломатических отношений между США и этими странами их гражданам полностью запрещается въезд на территорию США. Иранцам также нельзя будет попасть в США, но есть исключения — получить визу смогут студенты различных программ, которые подвергнутся тщательной проверке.
Ограничение на въезд, по утверждению Трампа, вызвано невозможностью безопасного отбора иммигрантов.
В новом распоряжении президента США есть и послабления: из запретительного списка исключен Судан, граждане которого, согласно предыдущему указу, не могли получить американскую визу.
Новые ограничения начнут действовать с 18 октября.
71-летний Дональд Трамп, вступивший в должность президента США 20 января 2017 года, известен своей жесткой позицией в отношении миграционной политики. В частности, уже через неделю после инаугурации он подписал указ об ограничении въезда беженцев на территорию США, в том числе приостанавливающий прием всех беженцев на четыре месяца.