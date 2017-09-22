  • Осеннее равноденствие 2017
    Фото: Pedro Fernandes / Flickr.com
  • Осеннее равноденствие 2017
    Фото: planetarium-moscow.ru
Жизнь планеты

Осеннее равноденствие 2017

22 сентября 2017 года в 23:02 по московскому времени в Северном полушарии официально закончится лето. Сегодня земляне отмечают день осеннего равноденствия.
National Geographic Россия
22 сентября 2017 в 12:51
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Ось вращения Земли не строго вертикальна: вместе с орбитальной плоскостью она образует угол 66,56°. Не будь этого наклона, продолжительность дня и ночи в любом месте Земли была бы одинакова, и днем солнце поднималось бы над горизонтом на одну и ту же высоту в течение всего года.

Астрономически времена года разделены моментами осеннего равноденствия, зимнего солнцестояния, весеннего равноденствия и летнего солнцестояния. Осеннее равноденствие наступает в момент, когда Солнце пересекает экватор, двигаясь из северного в южное полушарие.

В дни осеннего (как и весеннего) равноденствия Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе, однако утверждение, что «день равен ночи» не совсем верно: хотя светлое и темное время суток в эти дни практически равны — день все же немного длиннее. Дело в том, что его продолжительность определяется по положению верхнего края солнечного диска в момент захода и восхода, но атмосферная рефракция несколько «приподнимает» солнечный диск для наблюдателя, и в результате день длится чуть больше 12 часов. В частности, в Москве 22 сентября продолжительность дня составит 12 часов и 18 минут.

После этого в Северном полушарии наступает астрономическая осень, дни становятся короче, ночи длиннее, а день начинает убывать резко: не по одной минуте, как еще совсем недавно, а сразу по 5−6.

В Южном полушарии, где 22 сентября начнется астрономическая весна, день, наоборот, начнет резко увеличиваться. При этом из-за эллиптической формы земной орбиты времена года в разных частях планеты имеют разную продолжительность. Так, в Северном полушарии осень продолжается приблизительно 89,8 суток, зима — 89, весна — 92,8, лето — 93,6. В Южном полушарии — 92,8, 93,6, 89,8 и 89 суток соответственно.

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