«Страна полностью разрушена». Ураган «Мария» добрался до Пуэрто-Рико
Не успели страны Карибского бассейна оправиться от урагана «Ирма», как природа приготовила им еще более серьезное испытание: тропический шторм «Мария» всего за 30 часов превратился в ураган высшей — пятой — категории. Скорость ветра достигала 257 км в час с порывами до 300 км в час.
Первой удар приняла на себя Доминика, где, по словам ее премьер-министра Рузвельта Скеррита, страна «потеряла все, что можно купить или заменить за деньги».
19 сентября ураган обрушился на Гваделупу, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, а к 20 сентября достиг Виргинских островов, а также Пуэрто-Рико. Губернатор этой зависимой от США территории Рикардо Росселло, объявив чрезвычайное положение, пояснил: «Никогда раньше подобного не происходило: удар стихии почувствует весь остров».
«Ирма», бушевавшая в регионе в начале месяца, прошла в 80 км от побережья Пуэрто-Рико, но все равно смогла оставить без электричества около миллиона человек. Теперь же острова оказались непосредственно на пути урагана. «Наша главная цель — спасение жизней», — подчеркнул губернатор. По его распоряжению была начата эвакуация прибрежных районов и было создано 450 убежищ, рассчитанных на 62 тысячи человек.
К моменту прихода в Пуэрто-Рико «Мария» ослабла до четвертой категории, но и это достаточно опасный показатель: для ураганов подобной силы характерны порывы ветра около 200−250 км/ч. Результатом оказались вырванные деревья, обрушившиеся дома и металлические щиты. На ряде островов штормовые нагоны привели к подъему уровня воды до трех метров. В сочетании с проливными дождями целые города оказались затоплены. Оползни перекрыли дороги, при этом они еще долгое время продолжат сходить с увлажненных возвышенностей.
Стремительно пронесясь по пуэрториканским островам, «Мария» продолжила движение в сторону Доминиканской республики и Гаити. К настоящему времени известно о 10 смертельных случаях: один человек погиб в Пуэрто-Рико, один — в Гваделупе, и 8 — в Доминикане.
По словам губернатора Пуэрто-Рико, страна полностью разрушена, однако оценить ущерб можно будет только после всесторонней инспекции, в том числе с воздуха. Данные из разных точек государства не поступают: 3,5 миллионов человек, живущих на островах, остались без электричества и связи.
В Пуэрто-Рико существует только один поставщик электроэнергии — компания PREPA. На протяжении четырех десятков лет ее объекты не модернизировались, и удара стихии они не выдержали. На восстановление этих объектов инфраструктуры могут потребоваться месяцы.
О текущей ситуации смогли сообщить лишь отдельные регионы: в частности, в прибрежном городе Катано разрушено более 80% зданий. По предварительным оценкам, ВВП страны, чья экономика основана на туризме и сельском хозяйстве, снизится более чем на 10%.
Глава метеорологического сервиса Джоэль Майерс заявил: «Возможно, часть Виргинских островов и Пуэрто-Рико станут непригодными для жизни».