  • «Страна полностью разрушена». Ураган «Мария» добрался до Пуэрто-Рико
    Фото: NASA
  • «Страна полностью разрушена». Ураган «Мария» добрался до Пуэрто-Рико
    Фото: teampuertoricoo/Instagram
Жизнь планеты

«Страна полностью разрушена». Ураган «Мария» добрался до Пуэрто-Рико

Ранним утром 20 сентября на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария». В числе пострадавших объектов оказалась инфраструктура единственной в стране энергетической компании.
Анастасия Баринова
21 сентября 2017 в 15:39
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Не успели страны Карибского бассейна оправиться от урагана «Ирма», как природа приготовила им еще более серьезное испытание: тропический шторм «Мария» всего за 30 часов превратился в ураган высшей — пятой — категории. Скорость ветра достигала 257 км в час с порывами до 300 км в час.

Первой удар приняла на себя Доминика, где, по словам ее премьер-министра Рузвельта Скеррита, страна «потеряла все, что можно купить или заменить за деньги».

19 сентября ураган обрушился на Гваделупу, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, а к 20 сентября достиг Виргинских островов, а также Пуэрто-Рико. Губернатор этой зависимой от США территории Рикардо Росселло, объявив чрезвычайное положение, пояснил: «Никогда раньше подобного не происходило: удар стихии почувствует весь остров».

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