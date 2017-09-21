Первый за 250 лет зубр, появившийся в Германии, убит по распоряжению властей
Европейский зубр (лат. Bison bonasus) — последний представитель диких быков и самое крупное наземное млекопитающее в Европе. Изначальный ареал зубров распространялся от Пиренейского полуострова до Западной Сибири, включая Англию и южную Скандинавию. Когда-то эти животные населяли не только леса, но и открытые местности, но из-за интенсивной охоты они начали прятаться в густых чащах. В настоящее время зубры в основном обитают на территории заповедников. Время от времени предпринимаются попытки выпуска их в естественную среду обитания, но статус вида по-прежнему остается уязвимым.
В Германии, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в последний раз зубров видели 250 лет назад. Эта ситуация изменилась 13 сентября 2017 года: в приграничный город Лебус из соседней Польши забрел зубр. Экологи полагают, что он пришел из польского национального парка Уйсьце-Варты (Ujście Warty), расположенного в 45 км к северо-востоку.
Известно, что зверя заметил один из горожан и тут же оповестил полицию. Городской совет, посчитав животное опасным, незамедлительно принял решение о его отстреле. Задание было дано двум местным охотникам, и они с ним справились.
В свою очередь, представители WWF заявили о том, что готовят иск в отношении администрации Лебуса. Согласно немецким законам, убийство охраняемого животного при отсутствии потенциальной опасности является уголовным преступлением.Экологи подчеркивают, что зубры не проявляют агрессии в отношении человека, и осуждают предпринятые действия: «Всё, что смогли придумать власти —это застрелить зверя. Это говорит об их беспомощности и неумении обращаться с дикими животными».
У WWF есть все шансы выиграть дело: эту же позицию поддерживает Йорг Фогельзэнгер (Jörg Vogelsänger), министр по охране окружающей среды Браденбурга — земли, на территории которой расположен Лебус. По его словам, «будь зубры опасны, половину Польши объявили бы запретной зоной, потому что там животные передвигаются свободно». Министр также подчеркнул, что было бы вполне достаточно использовать дротик с транквилизатором.
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