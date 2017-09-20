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Каре русской пехоты выстраивается для защиты от кавалерии. Фото: Андрей Гордасевич
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Построения французских егерей недалеко от деревни Доронино. Фото: Андрей Гордасевич
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Дамы демонстрируют изящество вкуса во время чаепития. Фото: Андрей Гордасевич
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Гусар на ведетах наблюдает за неприятельским лагерем. Рядовой Нуаро, полк Конных гренадер гвардии. Фото: Андрей Гордасевич
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Выстрел из кремниевого пистолета для проверки качества искры. Фото: Андрей Гордасевич
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Генерал Дорсенн прощается с дамами. Фото: Андрей Гордасевич
В Галерее классической фотографии начнутся «Игры со временем»
В 2014—2017 годах фотограф Андрей Гордасевич снимал «закулисье» реконструкции как пространство для игр со временем. На экспозиции будут представлены фотографии автора, а также случайно попавшие к нему в руки рисунки очевидца событий 1812 года, конного гренадера Нуаро. Выставка продлится до 4 декабря.
Проект презентовался как онлайн-арт в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии — 2017» и стал известен благодаря сайту time.gordasevich.ru, где рассказ о реконструкции представлен как визуальная пьеса о пересечении времен. Играть в прятки со временем легко на театрализованном поле боя, но сложно в быту, что видно при съемке за кулисами: в некоторых кадрах время «зачищено», а в других — «заражено» современными предметами. Фотограф отыскивает в современной реконструкции сцены, которые напоминают наброски Нуаро.
«В любых реконструкциях люди играют со временем, — говорит Гордасевич. — Мне интересна прежде всего не историческая подоплека игры, а сама попытка переместиться в иное время и иное пространство… …Нуаро, рисунки которого я использую в проекте, — летописец быта, свидетель того, что в более поздние времена документировали бы с помощью фотокамеры. Поэтому я как бы отыскиваю в современной реконструкции те мотивы, которые Нуаро нарисовал как свидетель того времени — и снимаю их».
Андрей Гордасевич занимается визуальными проектами, основанными на съемке повседневной жизни, документальной и стрит-фотографии. Его проекты «Пересечения» и «Быстрое золото», о котором мы рассказывали в прошлом году, получили ряд международных наград. Работы Андрея находятся в коллекции МАММ и в частных коллекциях в России и за рубежом.